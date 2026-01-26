Suscríbete
Famosos

Gala Montes debuta en teatro y su mamá le manda mensaje: “la SOBERBIA te hace creer que llegaste sola”

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ se suma a ‘Malinche, el musical’.

Enero 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Gala-Montes.jpg

Gala Montes declaró que quiere que su mamá la vaya a ver a la obra y doña Crista le respondió.

YouTube

“Hija, querida Gala, no asistiré a tu obra y no es por falta de amor, o desinterés, ni porque no desee verte brillar, no voy por dignidad”.

La actriz Gala Montes debutó con uno de los personajes principales de la obra de teatro ‘Malinche, el musical’, y fue el propio Nacho Cano, productor de la puesta, quien dio a conocer que la también cantante se unirá al proyecto en mayo próximo.

Gala se dijo agradecida por la oportunidad y expresó que, desde niña soñó con poder subir a un escenario y cantar las canciones de ‘Mecano’, además de ser partícipe de una obra de tales dimensiones.

En un encuentro con los medios de comunicación, Montes fue cuestionada sobre su mamá y los problemas que las llevaron a romper su relación. También, si no le hubiera gustado que la acompañara en su debut en el teatro.

LEE TAMBIÉN: El dolor oculto de Gala Montes: “Me hubiera gustado que nunca se hiciera público lo de mi madre”

“Sí, seguimos distancias, desafortunadamente, deseándole buenas vibras, trabajando por acá, (estoy) muy contenta, yo quisiera que (ella) viera ‘La Malinche’”, indicó Gala.

Ante las declaraciones de la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, doña Crista Montes, usó sus redes sociales para responderle y adelantarle que no está en sus planes ir a ver ‘Malinche, el musical’ por una cuestión de dignidad.

“Hija, querida Gala, no asistiré a tu obra y no es por falta de amor, o desinterés, ni porque no desee verte brillar, no voy por dignidad”, dijo.

La mamá de la actriz quiso dejarle muy en claro que, poco antes de que se integrara a ‘La Casa de los Famosos México’, ella seguía siendo su mánager, por lo que, considera que, parte de su éxito, se lo debe a ella.

“No niego tu talento, al contrario, lo reconozco y lo disfruto; eres talentosa, eres bella y mucho, eres luminosa, te veo y te admiro en la pantalla, en el escenario, en cada paso que das, pero no olvides que, a ese escenario al que hoy subes, existe porque antes hubo principios, esfuerzo y guía y esos principios te los di yo”, señaló.

TE RECOMENDAMOS: Alina Lozano fue eliminada y además humillada por su propia pareja en "¿Apostarias por mí?”

También abundó que, aunque a Gala no le guste ser asociada a ella, por los conflictos que las distanciaron, tampoco puede negar que, entre ambas, hay muchas similitudes.

“Cada palabra que pronuncias, cada gesto que haces, cada emoción que transmites, tiene algo de mí, incluso cuando intentas negarlo, incluso cuando la soberbia te hace creer que llegaste sola; sí vas a triunfar, sí vas a llegar lejos, pero no confundas éxito con superioridad, ni aplausos con grandeza, la verdadera grandeza no necesita mirar por encima del hombro de quien te estuvo sosteniendo desde abajo”, concluyó.

Gala Montes Crista Montes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
