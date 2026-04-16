‘Beba’ Montes ESTALLA contra su madre y la acusa de filtrar noticias para lucrar: “sigues siendo la misma perr4”

“Tú pariste y sigues siendo la misma perra que fuiste antes”.

Las demoledoras declaraciones de la señora Crista Montes destrozaron lo poco que quedaba de cariño entre ella y sus hijas. Y es que dijo que “tener hijos fue la peor inversión”, confirmando así que se arrepiente de haber sido madre.

Y de inmediato su hija ‘Beba’ respondió a los dichos de su madre. Visiblemente afectada, pero tajante, se le fue a la yugular a doña Crista durante una charla en vivo de ‘Imparables’, el programa de ‘Pietro TV’, que conduce junto a Diego Di Marco, aseverando que el vínculo está muerto y enterrado.

La señora Montes relató para una publicación que Di Marco le llamó para invitarla a la emisión, sin embargo le respondió que no estaba dando entrevistas y resaltó que “si Adrián Marcelo me pagó, no voy a ir gratis a exponerme”.

TE RECOMENDAMOS: Gala Montes debuta en teatro y su mamá le manda mensaje: “la SOBERBIA te hace creer que llegaste sola”

Y después de eso dijo: “Yo nací para tener hijos, pero hoy te puedo decir que es la peor inversión; por supuesto que me arrepentí. ¡Tanto trabajo que me costó tenerlas! ‘Beba’ fue mi tercer embarazo. Ya llevaba 2 abortos, y para que te vengan a decir que no las quieres. Tuve un embarazo extrauterino, de 2 meses. Casi me muero”.

Durante el programa de YouTube titulado ‘Las Montes no tienen madre’, ‘Beba’ y Diego abundaron sobre los dichos de Crista, a lo que la hermana de Gala destapó: “Esa clase de mamá tengo, perdón, te la presento”.

Al tiempo que alegó que su madre tiene una estrategia para destruir tanto a Gala como a ‘Beba’ mediáticamente.

El conflicto entre Montes y sus hijas parece que no tiene punto de retorno. Mientras Crista afirma que sus hijas la golpearon y que el problema siempre fue el dinero de Gala, ‘Beba’ sostiene que su madre es “perra” por naturaleza.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hermana de Gala Montes se COMPROMETE con su novia durante sus vacaciones por Europa

“Tú pariste y sigues siendo la misma perra que fuiste antes”, fueron las palabras de ‘Beba’ que terminaron de dinamitar el puente familiar.

En tanto, la señora volvió a la carga diciendo que ‘Beba’ nunca la cuidó mientras enfermo de cáncer, que ninguna le habla y que no dejará ninguna herencia, pues cree que hasta el coche que le dio Gala “también se les va a quedar a ellas”.