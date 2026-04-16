Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

‘Beba’ Montes ESTALLA contra su madre y la acusa de filtrar noticias para lucrar: “sigues siendo la misma perr4”

La hermana de Gala respondió a las palabras de su madre, quien dejó entrever que se arrepiente de haber sido madre.

Abril 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Beba-Crista-Montes.jpg

La hermana de Gala Montes arremetió contra su mamá por los dichos de la señora.

YouTube/Instagram

“Tú pariste y sigues siendo la misma perra que fuiste antes”.

Las demoledoras declaraciones de la señora Crista Montes destrozaron lo poco que quedaba de cariño entre ella y sus hijas. Y es que dijo que “tener hijos fue la peor inversión”, confirmando así que se arrepiente de haber sido madre.

Y de inmediato su hija ‘Beba’ respondió a los dichos de su madre. Visiblemente afectada, pero tajante, se le fue a la yugular a doña Crista durante una charla en vivo de ‘Imparables’, el programa de ‘Pietro TV’, que conduce junto a Diego Di Marco, aseverando que el vínculo está muerto y enterrado.

La señora Montes relató para una publicación que Di Marco le llamó para invitarla a la emisión, sin embargo le respondió que no estaba dando entrevistas y resaltó que “si Adrián Marcelo me pagó, no voy a ir gratis a exponerme”.

TE RECOMENDAMOS: Gala Montes debuta en teatro y su mamá le manda mensaje: “la SOBERBIA te hace creer que llegaste sola”

Y después de eso dijo: “Yo nací para tener hijos, pero hoy te puedo decir que es la peor inversión; por supuesto que me arrepentí. ¡Tanto trabajo que me costó tenerlas! ‘Beba’ fue mi tercer embarazo. Ya llevaba 2 abortos, y para que te vengan a decir que no las quieres. Tuve un embarazo extrauterino, de 2 meses. Casi me muero”.

Durante el programa de YouTube titulado ‘Las Montes no tienen madre’, ‘Beba’ y Diego abundaron sobre los dichos de Crista, a lo que la hermana de Gala destapó: “Esa clase de mamá tengo, perdón, te la presento”.

Al tiempo que alegó que su madre tiene una estrategia para destruir tanto a Gala como a ‘Beba’ mediáticamente.

Crisis en matrimonio de Jorge D’Alessio y Marichelo
azalia-dalessio-foto.jpg
Famosos
Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”
Azalia Ojeda, ex Big Brother y ex Lady Polanco, no se quedó callada ante la crisis matrimonial de la pareja.
Abril 04, 2026
 · 
TVyNovelas
jorgedalessio-habla-separacion.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio habla en medio de crisis con Marichelo: “No quiero repetir patrones”
El cantante habla con serenidad sobre su separación de Marichelo Puente, dejando claro que la prioridad es proteger a sus hijos y mantener intacto el amor familiar
Abril 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
marichelo-jorge-dalessio-infidelidad.jpg
Famosos
Marichelo se quiebra al confirmar separación y responde si fue por infidelidad de Jorge D’Alessio
La hermana de Anahí no pudo ocultar que vive un momento muy complicado.
Abril 09, 2026
 · 
TVyNovelas
jorge dalessio (1).jpg
Famosos
¿Qué pasó con Jorge D’Alessio? Se quiebra en “Juego de Voces” y envía un desgarrador mensaje sobre la familia
En medio de su crisis matrimonial, el cantante incluso provocó que Angélica Valen detuviera por un momento el programa para preguntarle cómo se sentía
Abril 05, 2026
 · 
Alejandro Flores

El conflicto entre Montes y sus hijas parece que no tiene punto de retorno. Mientras Crista afirma que sus hijas la golpearon y que el problema siempre fue el dinero de Gala, ‘Beba’ sostiene que su madre es “perra” por naturaleza.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hermana de Gala Montes se COMPROMETE con su novia durante sus vacaciones por Europa

“Tú pariste y sigues siendo la misma perra que fuiste antes”, fueron las palabras de ‘Beba’ que terminaron de dinamitar el puente familiar.

En tanto, la señora volvió a la carga diciendo que ‘Beba’ nunca la cuidó mientras enfermo de cáncer, que ninguna le habla y que no dejará ninguna herencia, pues cree que hasta el coche que le dio Gala “también se les va a quedar a ellas”.

Beba Montes Crista Montes Gala Montes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
dagna kills christian nodal.jpg
Famosos
“No me van a callar": Dagna Kills acusa al equipo de Nodal de engañarla y querer censurarla
Abril 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
maria felix sergio sendel.jpg
Famosos
La conexión secreta de Sergio Sendel con María Félix que nadie recuerda; ¿eran parientes?
Abril 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente katy perry.jpg
Famosos
Mhoni Vidente ve un complot detrás de la acusación a Katy Perry
Abril 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
felipe vi y pablo i.jpg
Famosos
Escritor que destapó escándalo de “los novios” del rey Felipe, dice: “El abuelo era igual, se casó a fuerza”
Abril 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
Taylor-Momsen.jpg
Hollywood
Actriz de ‘El Grinch’ termina en el hospital tras ser picada por VENENOSA ARAÑA en México
La también cantante compartió fotos desde el área de urgencias donde la atendieron.
Abril 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Acuchilla-nuevo-novio.jpg
Viral
Hombre corretea a la nueva pareja de su ex por varios kilómetros y lo alcanza para ACUCHILLARLO hasta la muerte
El sujeto se negaba a aceptar el final de la relación.
Abril 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
niurka la mansion vip.jpg
Famosos
Niurka: le mencionan a Bobby Larios en La Mansión VIP y lanza una advertencia: "¡Conmigo no te equivoques!”
La vedette ya tiene a su primera rival dentro del reality show
Abril 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho de nigris ring royale.jpg
Famosos
Poncho de Nigris va contra televisoras y anuncia que hará su propio reality show en redes
El creador de Ring Royale está convencido de que el mercado del entretenimiento ha cambiado
Abril 15, 2026
 · 
Alejandro Flores