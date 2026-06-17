Gabriel Soto se apunta para Ring Royale y no es broma: “Me encantaría subirme al ring

Tras su éxito en Corazón de oro, el actor nos revela qué opina del reto que le lanzó Poncho De Nigris para una próxima edición de Ring Royale

La próxima edición de Ring Royale ya comenzó a generar conversación y uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Gabriel Soto.

Después de que Poncho De Nigris expresara públicamente en marzo pasado que se subiría al ring para pelear con el actor como parte del espectáculo de boxeo entre celebridades, Gabriel respondió de manera contundente y dejó claro que está dispuesto a aceptar el desafío.

El fenómeno de estos enfrentamientos sorprendió por reunir a figuras del entretenimiento, influencers y personalidades mediáticas en combates que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales. Tras el éxito de su primera edición, Poncho De Nigris confirmó que ya trabaja en el siguiente evento y ha adelantado que busca peleas capaces de generar gran expectativa entre el público.

En medio de las especulaciones sobre quiénes podrían integrar la próxima cartelera, Gabriel Soto no solo apareció como una posibilidad, sino que aceptó públicamente formar parte del proyecto.

La declaración llega en un momento especial para el actor, quien recientemente concluyó las grabaciones de Corazón de oro, producción que considera una de las experiencias más significativas de su carrera reciente.

Durante una entrevista con TVyNovelas, Soto habló sobre el aprendizaje que le dejó interpretar a Miguel Ángel, un personaje invidente que lo llevó a reflexionar profundamente sobre la importancia de la salud y la manera en que percibimos el mundo.

“Todos los días hay que agradecer que uno se levanta, que uno abre los ojos, que uno está vivo, que contamos con la bendición de tener salud”.

Conmovido por el cariño del público y por la respuesta que ha tenido la telenovela, Gabriel Soto aseguró sentirse afortunado por la trayectoria que ha construido durante más de tres décadas en la televisión.

“Yo agradezco la preferencia del público, que mi trabajo guste y que cada proyecto que he hecho tenga una aceptación impresionante, entonces me siento totalmente bendecido, es como tener una suerte y una estrella en el cielo que me ilumina. Finalmente, “Corazón de oro” no es la excepción y a Mayrín (Villanueva) la conozco de toda la vida, desde hace más de 30 años, ha habido una química increíble, es un ser humano precioso, además es talentosísima y hemos hecho un equipo de trabajo bien bonito junto con el resto de los compañeros”.

La conexión que desarrolló con “Miguel Ángel” en “Corazón de oro” fue tan profunda que despedirse del personaje no resultó sencillo.

“Despedirme de este personaje fue muy duro porque si le agarré mucho cariño a Miguel Ángel, la verdad es que es un papel que me ha dejado mucha introspección, sobre todo por su condición (invidente) y eso me ha hecho ver la vida desde otra perspectiva, entonces cada personaje te va dejando experiencia, cada personaje te va dejando cosas y Corazón de oro ha sido un proyecto muy importante para mí”.

El aprendizaje fue más allá de la actuación y se convirtió en una experiencia personal. “Yo asumí este personaje valorando la salud, tratando de ver no a través de los ojos, sino de otros sentidos, otras percepciones”, nos dijo.

Además de hablar sobre “Corazón de Oro” y el momento profesional que atraviesa, tocamos el tema que le ha despertado especial interés: la posibilidad de participar en Ring Royale.

“Claro, yo estoy puesto pa’l tiro, nada más que me busquen y tenga mi tiempo para entrenar”.

Lejos de tratarse de una ocurrencia momentánea, el actor asegura que existe una verdadera pasión detrás de esa disposición para aceptar el reto que le lanzó Poncho De Nigris.

“Yo entreno los sábados, saben que el boxeo es una de mis pasiones, que me gusta practicarlo, evidentemente ya no al mismo nivel que hace años. Por la edad y la condición cambia un poco, pero tengo mi fundación No tires la toalla, en la que apoyo a peleadores, ya uno de ellos está a punto de ser campeón del mundo, y sigo trabajando para apoyar y fomentar el deporte, así que a mí me encanta, es un deporte que me apasiona, yo admiro muchísimo a los que lo hacen a nivel profesional y claro que me encantaría subirme al ring, sería uno de mis sueños”.

Sus palabras reflejan una relación auténtica con el pugilismo y mantiene una profunda admiración por quienes se dedican profesionalmente a esta disciplina. A diferencia de otras celebridades que podrían involucrarse en este tipo de eventos únicamente por la exposición mediática, Soto reconoce que el boxeo ha formado parte de su vida durante años, incluso se ha subido al ring en el pasado para peleas de exhibición en las que se enfrentó con su colega Agustín Arana.

Esa cercanía también se refleja en el trabajo que realiza mediante su fundación No tires la toalla, iniciativa con la que apoya a jóvenes peleadores y promueve oportunidades dentro del deporte.

Por ahora no existe una confirmación oficial sobre quiénes integrarán la próxima edición de Ring Royale. Sin embargo, las declaraciones del actor dejan abierta una posibilidad que seguramente entusiasmará tanto a sus seguidores como a los aficionados al boxeo espectáculo.