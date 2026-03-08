Suscríbete
Telenovelas

El misterio de la doble de Gaby Spanic en La Usurpadora, telenovela que la dejó harta y frustrada

La telenovela fue un fenómeno de audiencia y popularidad pero la actriz que hacía posible las escenas dobles se sentía poco apreciada

Marzo 08, 2026 • 
Alejandro Flores
maria morena la usurpadora spanic.jpg

María Morena lucía muy parecida a Spanic

Hemeroteca TVyNovelas

“La usurpadora” es una de esas telenovelas que nadie duda en llamar históricas por los niveles de raiting que logró en su transmisión original pero también en las repeticiones que se hacen en televisoras de varios países.

En México, la telenovela estuvo a punto de llegar a los 50 puntos de raiting, es decir que la mitad de los hogares con televisión sintonizaban esta historia en la que Gabriela Spanic hacía un personaje doble: Paulina y Paula, dos mujeres diametralmente opuestas que un día deciden intercambiar vidas.
Para que Paulina y Paola se enfrentaran en La usurpadora es evidente que se necesitaba de una doble y ese trabajo recayó en la actriz Maria Morena.

Aparentemente, María solo prestaba su espalda pero la realidad es que también entregaba su talento, su tiempo y sus emociones.

Así lo dejó declarado en la revista TVyNovelas de 1998, cuando dio una entrevista en la que confesó que estaba harta, desesperada y frustrada por hacer este personaje que nadie reconocía.

“Aparezco en muchas tomas de espalda de los dos personajes Paulina y Paola y nadie sabe que soy yo. Acepté hacerlo porque sentí que era un reto para mí como actriz pero no pensé que fuera tan frustrante”.

¿Qué fue de María Morena, la doble de Gaby Spanic?

María Morena había aparecido en personajes menores de 3 telenovelas, incluyendo “Esmeralda”, del mismo productor Salvador Mejía.
Después de La Usurpadora, sin embargo, su carrera se hizo cada vez más débil. Todavía volvió a ser la doble de Spanic en “La Intrusa”, de 2011, pero cinco años después desapareció del ambiente del espectáculo, el doblaje y el modelaje.

la usurpadora.jpg

Fotos de locaciones de “La usurpadora”

Hmeroteca TVyNovelas

Para la historia de la televisión quedó su testimonio de lo frustrante que puede ser trabajar como el doble de una protagonista.

“Me desespera que la novela sea un éxito que yo que yo salga a diario. Me desgasto física y emocionalmente y nadie se da cuenta de que estoy ahí”.

Es decir, que María Morena sentía que trabajaba lo mismo que Gabriela. Incluso se sabe que en muchas de las escenas de lejos en locación (como son entradas a la fábrica, salidas de casa o entradas al coche) ella la sustituía para no distraer a la Spanic del foro.
NO TE VAYAS SIN LEER: Fátima Bosch explota en Harvard contra estudiante que le pide devolver la corona de Miss Universo
La única certeza hoy sobre su destino es que dejó de trabajar en telenovelas en 2016 y no tiene, por lo menos público, perfil en redes sociales.

la usurpadora GABY SPANIC
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
