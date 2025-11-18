¿Qué se hizo Gaby Spanic?, luce más joven tras procedimientos que se hizo en lujosa clínica en Brasil

Tras su reciente paso por el reality show ‘La Granja VIP’ en su edición de Brasil, la actriz Gaby Spanic se volvió tendencia en las plataformas digitales debido a que agredió a una de sus compañeras.

Hace un mes, la famosa protagonista de ‘La Usurpadora’ abofeteó a la concursante Tamires Assis durante una dinámica en vivo.

La villana de telenovelas causó shock entre los participantes del reality luego del incidente que fue transmitido en ‘Record TV’.

Aunque Spanic afirmó que fue una forma de expresar su inconformidad, la producción del programa confirmó su expulsión inmediata por haber infringido una de las reglas del juego.

Pero el trago amargo pasó pronto y con su permanencia en el país, Spanic aprovechó para hacerse un arreglo estético extremo, tanto que sus seguidores indican que la actriz parece haber viajado dos décadas al pasado.

La misma actriz venezolana fue la encargada de dar a conocer su antes y después, esto a través de sus historias en Instagram.

Gaby Spanic procedimientos estéticos Instagram

¿Qué se hizo Gaby Spanic?

La famosa villana acudió a la exclusiva y lujosa clínica JK Advanced Aesthetic. Este lugar es reconocido internacionalmente y recientemente fue galardonad como ‘Mejor Clínica Estética de Lujo’ en los prestigiosos ‘The Best of Lifestyle Awards 2025’.

En las imágenes, se puede ver a Spanic con una silueta facial más ovalada y estilizada. Además, perdió las bolsas de los ojos, se redujo la flacidez de los pómulos y sus labios son más delgados.

La venezolana está feliz con la transformación, tanto que compartió con lujo de detalle la lista completa de procedimientos a los que se sometió y que son una mezcla de técnicas de vanguardia no invasivas.

Lifting Temporal y Facial (Fios de PDO)

A Gaby le aplicaron hilos tensores a lo largo de su rostro para elevar los tejidos faciales, ofreciendo un efecto lifting inmediato que redefine el contorno y atenúa la flacidez, además de estimular la producción de colágeno a largo plazo.

2. Rellenos Estratégicos (Preenchimento)

También le realizaron ajustes finos en tres zonas clave para lograr la armonía de su nuevo rostro. El relleno de mentón fue crucial para proyectar y equilibrar su perfil, mientras que el relleno en pómulos devolvió el volumen perdido. Sorprendentemente, el relleno labial no buscó el aumento, sino la forma y la armonía, resultando en unos labios más estilizados.

3. Toque Final de Glow (Laser Red Touch)

Para asegurar que la piel de Gaby reflejara el esfuerzo, se utilizó la tecnología Laser Red Touch. Este tratamiento está diseñado para mejorar la textura de la piel, promover la regeneración celular y darle el toque de luminosidad que la hace brillar como si tuviera 20 años menos.

