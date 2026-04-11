Gaby Spanic reaparece con impactante transformación, tan joven como en “La Usurpadora”

Gaby Spanic estaba muy desconcertada porque recibía muchos comentarios en el sentido de que su rostro se veía afectado por supuestos arreglos estéticos.

La actriz cuenta que, para ella, estos comentarios eran inconcebibles porque “yo nunca me he hecho nada, nada invasivo”.

Es decir, que Gaby Spanic nunca se ha sometido a operaciones estéticas mayores en el rostro. Sin embargo, hasta ella notaba que su cara mostraba signos de que algo pasaba...

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¿Qué tenía Gaby Sapnic en el rostro?

Gaby Spanic, famosa en el mundo de las telenovelas por el éxito de “La usurpadora” (uno de los melodramas con mayor rating en la historia de la televisión mexicana) cuenta que esta preocupación coincidió con una cita con el médico para hacerle un lifting, procedimiento “diseñado para eliminar el exceso de piel en el rostro y el cuello, así como tensar los músculos, eliminando la flacidez y mejorando la apariencia general de la piel”, según la clínica Ilahy.

Cuando el médico la preparaba para el lifting, encontró que la piel del rostro de Gaby Spanic había acumulado “un montón de porquerías”.

“Tenía un montón de granulomas, que si no te los quitas a tiempo el daño permanente”, cuenta la actriz.

Gaby Spanic reveló que alguien la quiere ver tras las rejas. YouTube

Con “un montón de porquerías”, Gaby se refiere a basura facial acumulada por procedimientos anteriores ya que si bien nunca se ha hecho intervenciones quirúrgicas, sí había recurrido a otros procedimientos de los llamados “no invasivos”.

“Me puse estimuladores de colágeno. Me colocaron un porquito de... para hacer mandíbula unos hilos y supuestamente eso no te hacía nada porque el cuerpo lo descartaba con el paso del tiempo pero resulta que sí se queda”.

Tras retirarle todos esos granulomas, Gaby Spanic se sometió a otro procedimiento para reposicionar los músculos de la cara a su posición original.

Y efectivamente, aparece ahora con un rostro casi idéntico al que lucía en “La usurpadora”.

Gaby Spanic presume el resultado en redes sociales

“La dignidad no vive en una arruga ni en un espejo. Vive en cómo te miras a ti misma. Yo no le debo al tiempo una explicación, ni a nadie una justificación”.

En su cuenta de Instagram, Gaby Spanic confesó: “Elegir cuidarme, verme bien y sentirme mejor no me quita dignidad… me la reafirma. Porque la verdadera belleza no es obedecer expectativas ajenas, es tener la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo y tu propia vida.