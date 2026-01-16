Giran orden de APREHENSIÓN en contra de Gaby Spanic por presuntamente portar drogas en el aeropuerto

“Ya basta que me digan la conflictiva”.

La inolvidable ‘Usurpadora’, Gaby Spanic, parece vivir en el centro de la polémica y recientemente dio a conocer que se giró una orden de aprehensión en su contra luego de arribar desde Estados Unidos a México.

De acuerdo con la famosa actriz, la orden que buscaba llevarla a prisión tras señalarla de portar drogas entre sus pertenencias.

"¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta, la Aduana, y que yo metí droga a México y me giraron una orden de aprehensión”, dijo Gaby Spanic al programa ‘Hoy’.

“Me querían meter hasta presa y dejé los cigarros porque me estaban cobrando los cigarros en 600 dólares de impuestos cuando los dos paquetes costaron cada uno como 30", dijo la actriz.

Visiblemente molesta,detalló que todo sucedió después de que realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram y donde se observaba que tenía en su posesión unos “cigarros sin nicotina”.Al tiempo que aclaró que decidió abordar el tema porque no quiere que la vean como conflictiva cuando asegura que fue una injusta orden de aprehensión.

“Ya basta que me digan la conflictiva”, sentenció.

La también modelo venezolana apuntó que alguien que la quiere ver mal podría estar detrás de su orden de aprensión y supuestamente la querían humillar.