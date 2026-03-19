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Christian Bach se casó con el mismo vestido en la vida real y en una telenovela; te decimos cómo verla

¿Sabías que la elegancia de Christian Bach cruzó la pantalla? Te contamos la historia del vestido que usó con Humberto Zurita y con el cual posó para la portada de TVyNovelas

Marzo 19, 2026 • 
Alejandro Flores
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El mismo vestido en la ficción y en la realidad

TlNovelas y TVyNovelas

“El vestido se lo había regalado Ernesto Alonso”, recuerda Humberto Zurita cada vez que cuenta la historia de su boda con Christian Bach.

Los actores se habían conocido cuando actuaron juntos en una telenovela llamada “Soledad”, con Héctor Bonilla como protagonista y producida por Valentín Pimstein.
Ahí se hicieron amigos pero pasaron 4 años antes de que se declararan su amor.

“Cuando nos conocimos, cada uno tenía a su pareja. Pero de pronto ella rompió y como medio año después yo también. Ahí fue cuando empecé a sentir el cosquilleo”, narró Zurita en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

La historia de su boda es bastante conocida: una multitud abarrotó la iglesia, el atrio y el parque que estaba enfrente, impidiendo incluso el paso de los novios en el Rolls Royce que es habían prestado.
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La fabulosa historia del vestido de boda de Christian Bach

Christian entonces tomó una decisión: hablar con la gente para que le permitieran caminar por el atrio hasta la entrada de la iglesia.
“Quiero caminar con mi vestido”, dijo.
Y se lo permitieron. Para la actriz, el momento era muy importante, no sólo por el evento en sí, también por el valor simbólico del vestido que usaba.
Resulta que Christian traía puesto para su boda real con Humberto Zurita el mismo vestido que usó para casarse en la telenovela “Bodas de odio” con el millonario Alejandro Almonte, interpretado por Miguel Palmer.

Esa telenovela fue producida en 1983 por Ernesto Alonso y fue uno de los mayores éxitos de Bach y Zurita juntos; algo que repetirían un año después en “De pura sangre”, telenovela cuyo final coincidió con la celebración de la boda de los actores.
“La gente pensaba que nuestra boda era como una extensión de la novela”, suele contar Zurita.

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¿Dónde ver “Bodas de odio” remasterizada?

“Bodas de odio” es uno de los proyectos con los que el canal Tlnovelas ha aplicado su novedoso sistema de remasterización, que permite recuperar no sólo definición en la imagen sino fidelidad en el color y el sonido de lo que se ve en pantalla.
Actualmente, esta versión remasterizada se transmite por el canal Tlnovelas justo a la medianoche, con repeticiones a las 4:10 de la mañana.
La telenovela va justo en los capítulos cruciales en los que Magdalena (Bach) acepta casarse con el Almonte, quien resulta un hombre bueno, de ideas revolucionarias y que apoya a los rebeldes en su lucha contra Porfirio Díaz.

"¡Qué bonito estás tu vestido!”, le dice a Magdalena en la boda con Almonte.

Eso mismo le dijo la multitud en su boda real con Humberto Zurita en aquella iglesia de estilo gótico ubicada en Polanco, en la Ciudad de México.

Christian Bach Humberto Zurita
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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