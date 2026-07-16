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¿Ángela Aguilar entrará a La Mansión VIP? Esta es la lista que tiene HotSpanish

El creador de contenido asegura que ya tiene la mitad de los habitantes de la segunda edición del reality show

Julio 15, 2026 • 
Alejandro Flores
hotspanish angela aguilar.jpg

HotSpanish

Instagram

HotSpanish ya lleva la mitad de los habitantes de su nueva La Mansión VIP.

El influencer y creador de contenido asegura que las negociaciones con por lo menos 8 nuevos habitantes ya están cerradas.
En un comentario en respuesta a un seguidor en su cuenta de TikTok, HotSpanish aseguró que en esta segunda temporada se mantendrá el espíritu de la primera.
El influencer no reveló los nombres que ya tiene contratados pero sí habló de los prospectos que tiene para completar su lista.
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¿Kenia Os y Kim Loaiza estarán en La Mansión VIP 2?

Las primeras dos son Kenia Os y Kimberly Loaiza, quienes tienen un largo historial de enfrentamientos y rivalidades.
HotSpanish está emocionado por conseguir la contratación de ambas cantantes para que puedan dar el contenido de enemistad que las caracteriza.
Kenia Os fue, al comienzo de su carrera, alumna y pupila de Loaiza, quien la apoyó para que lograra publicar sus primeras canciones.
Sin embargo, tuvieron un rudo enfrentamiento cuando Kenia la acusó a ella y a su esposo, el también creador de contenido Juan de Dios Pantoja, de tener con ella contratos abusivos.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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El rompimiento fue tan radical que desde entonces (hace ya más de un lustro) no se hablan y dejaron de interactuar en redes sociales.
Cuando la mamá de Kimberly enfermó y estuvo grave en el hospital, Kenia hizo un fuerte donativo para pagar a cuenta, lo cual no generó respuesta alguna de Kim, sino que fue su hermana Stephany quien agradeció el gesto.

La propuesta para Ángela Aguilar

Sin embargo, HotSpanish está incluso más entusiasmado con su otra opción: Ángela Aguilar.

“Es soñar con tenerla en La Mansión. Yo sé que es muy difícil que a lo mejor nunca se va a lograr pero es lo que más me gustaría”.

El creador de contenido asegura que ya tiene una propuesta para ella, basada no solamente en lo económico, sino en la exposición que le podría dar La Mansión VIP en favor su imagen público.

Desde hace dos años, cuando comenzó su relación con Nodal, Ángela ha atravesado múltiples y constantes etapas de hate en redes sociales.
Desde el punto de vista de HotSpanish, en La Mansión VIP Aguilar podría hablar de su versión de lo que realmente es su vida.

Ángela Aguilar
 La Mansión VIP HotSpanish
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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