¿Lorena Herrera inventó ella misma el chisme de que era hombre? Facundo cuenta la verdad: “Ni modo”

El pleito entre Lorena Herrera y Facundo ha tenido varios episodios desde el año 2000, cuando la actriz acudió como invitada a Toma Libre, el programa conducido por Facundo y Diego Berruecos.

Hasta ahora lo que se ha dicho que Facundo inventó el rumor de que Lorena Herrera es hombre como una broma de muy mal gusto que se le salió de las manos pero que nunca quiso corregir.

Incluso cuando coincidieron en el reality show Big Brother VIP, Facundo solía repetir una rutina que insinuaba lo mismo: cada vez que Lorena salía al baño, Facundo esperaba a que se fuera y luego se asomaba “para saber si la taza estaba salpicada”.

Este viernes, mientras lavaba los trastes, Facundo decidió contar la verdad de esta broma que lleva ya un cuarto de siglo.

“Ni modo Lorena, la voy a tener que contar tal y como fue”.

“Lorena es una genio de la mercadotecnia y la televisión. Y cuando la invitamos al programa de Toma Libre, que estaba a punto de cancelarse porque tenia muy poco rating, ella nos dijo a Diego y a mí que hiciéramos una broma al aire”.

En ese programa, el plan era que ambos conductores se quitaran la ropa, por lo que Lorena le propuso: “oigan, acabo de ver un montón de prensa afuera ¿qué tal si ahorita que se van a encuerar, me dicen que yo también me encuere y me insisten hasta que yo me enojo y salgó de aquí y hacemos un caos para que me entreviste la prensa”.

Así lo hicieron y la broma fue un éxito.

“Ese día Lorena salvó mi carrera porque el programa, que tenía 5 puntos de rating, llegó a 8 puntos. Y ya no lo cancelaron”, recordó Facundo.

La broma se convirtió en ofensa

Lo cierto es que ese día, Lorena vio a Facundo y Diego totalmente sin ropa. El dato es importante porque tiempo después, Facundo y Lorena se encontraron en un evento de Televisa y platicaron sobre lo que habían hecho con gusto y alegría... hasta que Lorena notó que había una cámara que los estaba grabando, entonces le soltó una cachetada y le gritó: “No voy a permitir que digas eso”.

Es decir que ambos estaba de acuerdo con seguir la broma... hasta que dejó de ser chistoso.

“En una de esas entrevistas, Lorena Herrera platica que ya nos había visto encuerados y que dejábamos mucho que desear con nuestras diminutas tallas. Entonces a mí se me ocurrió contestar: Seguramente ella la tiene más grande. Para mi, era chistoso, perdón, era otro México, era otro Facundo”.

Lo que pasó fue que dejó de ser una broma para Lorena Herrera, quien ya lo tomó como una ofensa. Facundo se ha disculpado con ella en dos ocasiones y ahora, dice, está honestamente arrepentido de aquel capítulo de su vida