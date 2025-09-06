Suscríbete
Famosos

¿Lorena Herrera inventó ella misma el chisme de que era hombre? Facundo cuenta la verdad: “Ni modo”

El habitante de La Casa de los Famosos recordó lo que comenzó como una broma hace un cuarto de siglo y aún hoy es una polémica

September 06, 2025 • 
Alejandro Flores

El pleito entre Lorena Herrera y Facundo ha tenido varios episodios desde el año 2000, cuando la actriz acudió como invitada a Toma Libre, el programa conducido por Facundo y Diego Berruecos.

Hasta ahora lo que se ha dicho que Facundo inventó el rumor de que Lorena Herrera es hombre como una broma de muy mal gusto que se le salió de las manos pero que nunca quiso corregir.
Incluso cuando coincidieron en el reality show Big Brother VIP, Facundo solía repetir una rutina que insinuaba lo mismo: cada vez que Lorena salía al baño, Facundo esperaba a que se fuera y luego se asomaba “para saber si la taza estaba salpicada”.
Este viernes, mientras lavaba los trastes, Facundo decidió contar la verdad de esta broma que lleva ya un cuarto de siglo.

“Ni modo Lorena, la voy a tener que contar tal y como fue”.

“Lorena es una genio de la mercadotecnia y la televisión. Y cuando la invitamos al programa de Toma Libre, que estaba a punto de cancelarse porque tenia muy poco rating, ella nos dijo a Diego y a mí que hiciéramos una broma al aire”.

En ese programa, el plan era que ambos conductores se quitaran la ropa, por lo que Lorena le propuso: “oigan, acabo de ver un montón de prensa afuera ¿qué tal si ahorita que se van a encuerar, me dicen que yo también me encuere y me insisten hasta que yo me enojo y salgó de aquí y hacemos un caos para que me entreviste la prensa”.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
dalilah-caida-se-vale-.jpg
Famosos
Por qué dicen que La Casa de los Famosos México aplicó un ‘Se Vale’ con la caída de Dalilah Polanco
“Arremángala, arrempújala”... Facundo hizo alusión al momento viral.
September 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Dalilah Polanco regresó a La Casa a las 2am, pero se volvió a ir: Censuraron cámaras de ViX y Shiky la esperó
September 05, 2025
Famosos
Abelito, Aldo y Aarón se transforman en LCDLFM: Explotan memes y comparativos con otras famosas
September 03, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Así lo hicieron y la broma fue un éxito.

“Ese día Lorena salvó mi carrera porque el programa, que tenía 5 puntos de rating, llegó a 8 puntos. Y ya no lo cancelaron”, recordó Facundo.

La broma se convirtió en ofensa

Lo cierto es que ese día, Lorena vio a Facundo y Diego totalmente sin ropa. El dato es importante porque tiempo después, Facundo y Lorena se encontraron en un evento de Televisa y platicaron sobre lo que habían hecho con gusto y alegría... hasta que Lorena notó que había una cámara que los estaba grabando, entonces le soltó una cachetada y le gritó: “No voy a permitir que digas eso”.
Es decir que ambos estaba de acuerdo con seguir la broma... hasta que dejó de ser chistoso.

“En una de esas entrevistas, Lorena Herrera platica que ya nos había visto encuerados y que dejábamos mucho que desear con nuestras diminutas tallas. Entonces a mí se me ocurrió contestar: Seguramente ella la tiene más grande. Para mi, era chistoso, perdón, era otro México, era otro Facundo”.

Lo que pasó fue que dejó de ser una broma para Lorena Herrera, quien ya lo tomó como una ofensa. Facundo se ha disculpado con ella en dos ocasiones y ahora, dice, está honestamente arrepentido de aquel capítulo de su vida

Facundo Lorena Herrera La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
priscila-valverde--.jpg
Famosos
Priscila Valverde debuta en video con Carlos Rivera y busca ser conductora tras La Casa de los Famosos México
September 05, 2025
 · 
Grisel Vaca
aldo-guerra-rogelio.jpg
Famosos
Aldo celebra que ya no solo es ‘el hijo de Rogelio Guerra': “Me he ganado mi lugar por ser yo”
September 05, 2025
 · 
Edson Vázquez
dalilah-caida--confesionario.jpg
Famosos
Imágenes de Dalilah Polanco al volver a La Casa de los Famosos México: ¿Qué lesiones tuvo tras su caída?
September 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Alexis-Ayala-Cinthia-Aparicio.jpg
Famosos
Surgen rumores de embarazo de Cinthia Aparicio, ¿le espera gran sorpresa a Alexis Ayala al salir de LCDLFM?
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Daniela-Parra.jpg
Famosos
Caso Héctor Parra: su defensa presenta nuevo amparo para modificar su sentencia
La hija del actor dio a conocer que sus abogados presentaron un nuevo recurso legal.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ticketmaster.jpg
Viral
Ticketmaster aumentará cargos en los boletos y en redes sociales buscan boicot
La compañía reveló que tendrá un ajuste en sus tarifas, lo que provocó una avalancha de quejas.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Christian-Nodal.jpg
Famosos
Ahora en Morelia crean petición para cancelar concierto de Christian Nodal el 15 de septiembre
En Guadalajara, ciudadanos pidieron al gobierno que se quitara a la familia Aguilar de las celebraciones patrias.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Dan-Rivera-Annabella.jpg
Viral
Revelan la causa de la muerte del cuidador de Annabelle; ¿la muñeca estaba presente?
Dan Rivera, el investigador paranormal, estaba de gira con la muñeca cuando perdió la vida.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez