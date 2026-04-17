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Explotan las redes tras los dichos de Majo Aguilar: “Ángela NO VA A TRIUNFAR. No sabe cantar”

Revivieron en redes sociales el explosivo video donde la cantante despotrica contra su prima.

Abril 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Majo-Aguilar.jpg

Majo Aguilar está en el ojo del huracán tras sus declaraciones.

Getty Images/TikTok

“¿La voz que no soporto, que odio? Pues yo creo que Ángela no va a triunfar”.

Un video del programa ’SnSerio’ que era conducido en el pasado por Adrián Marcelo, Kike Mayagoitia y Pedro Prieto se ha hecho viral por las explosivas declaraciones de Majo Aguilar en contra de su prima Ángela.

El clip toma fuerza en medio del tenso momento que vive la dinastía Aguilar, mismo que comenzó hace dos años con el romance de Ángela y Christian Nodal y que se ha agudizado en últimos días tras la cancelación de la boda de los cantantes. Además de la polémica alrededor del video musical ‘Un Vals’, en el que la protagonista es similar a la ex de Nodal y la hija de Pepe Aguilar.

Los dichos de Majo están causando escándalo pues critica el talento y la voz de Ángela: “Se equivocó de carrera… está fea”, fueron algunas de las palabras que menciona la intérprete y que han encendido la polémica.

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Las declaraciones se dieron hace algunos años cuando Majo asistió a la emisión como invitada y donde aseveró que su prima tiene la “peor voz”.

Aunque al inicio de los cuestionamientos, Majo se negó a responder, finalmente entre presión y tensión dijo “no soportar” la voz de Ángela.

“¿La voz que no soporto, que odio? Pues yo creo que Ángela no va a triunfar. No sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal. No es profesional, está fea”, dijo Majo para sorpresa de todos.
Nodal y Ángela

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En redes sociales muchos usuarios aplauden la sinceridad de Majo y aseguran que “tenía razón”, sin embargo, otros la acusan de envidiosa y de querer aprovechar la mala racha que tienen sus familiares para ganar reflectores.

@gonzalopalacios43

majo Aguilar se le va con todo a su prima Ángela #majoaguilar #arremete #contra #angelaaguilar_ #snserio

♬ sonido original - Gonzalo

¿Qué dice Ángela sobre Majo?

En entrevistas pasadas, la esposa de Nodal ha intentado conciliar advirtiendo que “Majo fue parte de mi infancia, me cuidaba en las reuniones familiares. No hay rivalidad, la quiero mucho”.

Trascendió que la ruptura vino entre ambas luego de que Pepe habría prometido impulsar la carrera de Majo, sin embargo priorizó y se olvidó de su sobrina cuando Ángela comenzó a cantar.

NO TE VAYAS SIN LEER:

Las declaraciones de Majo causan sorpresa, pues siempre se ha mantenido al margen y con cautela siempre evita hablar de su tío Pepe y sus primos Ángela y Leonardo, aunque cabe destacar que recientemente se reunió con su primo Emiliano, hijo mayor del intérprete de ‘Por mujeres como tú’, quien mantiene una batalla mediática en contra de su padre y sus hermanos.

Majo Aguilar ANGELA AGUILAR
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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