Explotan las redes tras los dichos de Majo Aguilar: “Ángela NO VA A TRIUNFAR. No sabe cantar”

“¿La voz que no soporto, que odio? Pues yo creo que Ángela no va a triunfar”.

Un video del programa ’SnSerio’ que era conducido en el pasado por Adrián Marcelo, Kike Mayagoitia y Pedro Prieto se ha hecho viral por las explosivas declaraciones de Majo Aguilar en contra de su prima Ángela.

El clip toma fuerza en medio del tenso momento que vive la dinastía Aguilar, mismo que comenzó hace dos años con el romance de Ángela y Christian Nodal y que se ha agudizado en últimos días tras la cancelación de la boda de los cantantes. Además de la polémica alrededor del video musical ‘Un Vals’, en el que la protagonista es similar a la ex de Nodal y la hija de Pepe Aguilar.

Los dichos de Majo están causando escándalo pues critica el talento y la voz de Ángela: “Se equivocó de carrera… está fea”, fueron algunas de las palabras que menciona la intérprete y que han encendido la polémica.

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Las declaraciones se dieron hace algunos años cuando Majo asistió a la emisión como invitada y donde aseveró que su prima tiene la “peor voz”.

Aunque al inicio de los cuestionamientos, Majo se negó a responder, finalmente entre presión y tensión dijo “no soportar” la voz de Ángela.

“¿La voz que no soporto, que odio? Pues yo creo que Ángela no va a triunfar. No sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal. No es profesional, está fea”, dijo Majo para sorpresa de todos.

En redes sociales muchos usuarios aplauden la sinceridad de Majo y aseguran que “tenía razón”, sin embargo, otros la acusan de envidiosa y de querer aprovechar la mala racha que tienen sus familiares para ganar reflectores.

¿Qué dice Ángela sobre Majo?

En entrevistas pasadas, la esposa de Nodal ha intentado conciliar advirtiendo que “Majo fue parte de mi infancia, me cuidaba en las reuniones familiares. No hay rivalidad, la quiero mucho”.

Trascendió que la ruptura vino entre ambas luego de que Pepe habría prometido impulsar la carrera de Majo, sin embargo priorizó y se olvidó de su sobrina cuando Ángela comenzó a cantar.

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Las declaraciones de Majo causan sorpresa, pues siempre se ha mantenido al margen y con cautela siempre evita hablar de su tío Pepe y sus primos Ángela y Leonardo, aunque cabe destacar que recientemente se reunió con su primo Emiliano, hijo mayor del intérprete de ‘Por mujeres como tú’, quien mantiene una batalla mediática en contra de su padre y sus hermanos.