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Emiliano Aguilar se reúne con su prima Majo y lanza provocativo comentario

Los cantantes publicaron fotos y video del encuentro en medio del pleito que Emiliano sostiene desde hace un año con Pepe y Ángela Aguilar

Abril 10, 2026 • 
Alejandro Flores
emiliano majo aguilar.jpg

Emiliano y Majo

Instagram

Majo Aguilar estrenó esta semana el video de su canción “No vulevas”.

Este lanzamiento coincidió con el del nuevo video de Christian Nodal, quien presentó “Un vals”, lo que alimenta la idea de una supuesta rivalidad entre ellos.
Majo siempre ha negado esa rivalidad pero lo cierto es que su carrera y la de su prima Ángela Aguilar han crecido a la par y sus fans suelen hacer comparaciones sobre sus capacidades vocales.
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Emiliano es el tercer vértice de este conflicto familiar y también el más virulento: sus ataques contra su papá Pepe Aguilar, sus medios hermanos Ángela y Leonardo, y su cuñado Nodal han sido públicos y han llegado a los insultos en redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje de Emiliano y la reacción de Majo Aguilar?

Por eso llamó la atención la reunión entre Emiliano y Majo, de la cual él publicó un par de fotos donde aparecen en una mesa y brindando.
Aunque algunos dudaron de la autenticidad de las imágenes, en una segunda publicación Emiliano mostró un video del momento en que se despide de Majo.

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La cantante saluda a la cámara mientras que un integrante de la banda Los empolvados (de la que Emiliano es integrante) le dice con entusiasmo que fue un gusto conocerlo.
Detrás de ellos aparece Emiliano, quien con una sonrisa socarrona de por medio, repite hasta tres veces: "¡La mejor prima del mundo, la mejor!”

Su insistencia es tanta y la insinuación de que es un mensaje para Ángela, prima de Majo,fue tan evidente que la propia cantante dice mientras sale del lugar:

“Ay Emiliano, ay Emiliano”.

Majo Aguilar Emiliano Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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