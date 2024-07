¿Todo bien? Por qué Majo Aguilar no fue a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

¿Majo y Ángela Aguilar tienen problemas? La cantante fue la gran ausente en la boda de su prima con Christian Nodal

En las fotos y videos que algunos medios de comunicación, entre ellos TVyNovelas publicaron a lo largo del miércoles y este jueves, quedó claro que la ceremonia fue bastante íntima y contó con la presencia de muy pocos invitados.

Una de las celebridades que no se dejó ver en la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal fue, precisamente, Majo, la prima de la cantante con quien sostiene una cercana relación, ¿será que ambas se pelearon?

TE PUEDE INTERESAR:

¿POR QUÉ MAJO AGUILAR NO ESTUVO EN LA BODA DE ÁNGELA Y CHRISTIAN NODAL?

En medio del furor que se desató a lo largo de este miércoles cuando comenzaron a surgir los rumores de una posible boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, los cuales resultaron ser ciertos, el tema de la lista de invitados acaparó en especial la atención de los internautas.

Como se puede ver en las pocas fotos que se tomaron del evento, el enlace contó con la presencia de muy pocos invitados; de hecho Majo Aguilar se quedó afuera del listado, pero no por estar peleada con Ángela , sino por otra razón muy poderosa.

A través de sus historias de Instagram, Majo Aguilar dejó entrever que se perdió una de las bodas más esperadas del 2024 debido a un importante compromiso laboral debido a que ella fue la encargada de cantar el Himno Nacional Mexicano en el All Star Game 2024.

El partido amistoso de futbol, llevado a cabo en Estados Unidos, enfrentó a las mejores figuras de la Liga MX y la MLS en un emocionante juego. Majo , por su parte, aceptó en un video subido a su Instagram que fue todo un orgullo para ella formar parte del evento.

Majo Aguilar sacó a relucir su talento para el canto en una cancha de futbol. INSTAGRAM

Para algunos internautas, por cierto, esta excusa no fue suficiente y comenzaron a especular con la posibilidad de que Majo simplemente no recibió la invitación, pues consideraron que la cantante bien pudo tomar un avión para acudir aunque sea a una pequeña parte del festejo, algo que no ocurrió.