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Nodal pospone la boda con Ángela Aguilar y habla del incidente de violencia que vivieron en Zacatecas

El cantante explica las razones por las que han decidido ya no casarse en mayo

Abril 13, 2026 • 
Alejandro Flores
nodal y angela aguilar boda pospuesta.jpg

La boda ya no será en mayo

Instagram

Chrisitan Nodal dio una entrevista para la cadena más importante de televisión en República Dominicana.

A propósito de su gira en aquel país, el cantante habló de casi todos los temas que rodean su vida, no solo en el aspecto personal, también en cuanto a su relación con Ángela Aguilar y del incidente de violencia que les tocó vivir de cerca el 12 de febrero de 2016.
Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad del gobierno y grupos del crimen organizado sucedió ese día y coincidió con que Nodal y Ángela salían de su rancho para ir al aeropuerto.
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¿Por qué posponen la boda Nodal y Ángela Aguilar?

Aunque se habló en principio de un ataque, los informes oficiales negaron esa versión. En realidad, los cantantes habrían quedado casi en medio de la confrontación sin que estuvieran involucrados y saliendo ilesos.
El impacto de esa experiencia, sin embargo, quedó muy grabado en ambos cantantes, alterando incluso un aspecto tan importante en su vida como su boda religiosa.

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Nodal y Ángela están casados por el civil desde el año pasado pero Ángela anunció desde fines de 2025 que consagrarían su unión por la iglesia también, y puso como fecha límite mayo.
Esos planes han cambiado y Nodal explicó la razón.

“La estamos posponiendo por la situación que está en México. Queremos que la boda sea en Zacatecas pero ahorita... pues casi me explota”

Zacatecas es la tierra de origen de la dinastía Aguilar, pues fue ahí donde nació Antonio Aguilar, el abuelo de Ángela; y es ahí donde la familia tiene sus ranchos más apreciados.
Nodal finalmente habló de las críticas que recibe sobre todo por aspectos de su vida personal.

“Ahora es bien fácil juzgar vidas, juzgar cuerpos... no digo que esté bien pero está normalizado y yo me quedó con lo bonito”.

Nodal Ángela Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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