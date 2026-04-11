¿Quién es la modelo que provocó polémica por su parecido con Cazzu y Ángela Aguilar en el video de Nodal?

La polémica que generó Christian Nodal por la elección que hizo de la protagonista de su nuevo video ya provocó la respuesta de la propia modelo.

Se llama Dagna Mata y se firma en redes sociales como Dagna Kills, en un juego de palabras sobre el significado en inglés de su apellido.

Dagna es una creadora de contenido que tiene una fuerte conexión con la moda.

De hecho, gran parte de su trabajo se relaciona con la recuperación de aspectos pocos conocidos de esta disciplina en la que tiene un diplomado.

También es egresada de la carrera de Comunicación Visual y ella misma cuenta que desde niña supo que “era diferente”.

“Fue cuando me acepté, mi estilo,mi orientación, mis gustos, que empecé a entender mi pasión”.

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La vida de Dagna Mata, modelo del nuevo video de Nodal

Dagna Mata es la protagonista ahora del video “Un vals”, el nuevo lanzamiento de Nodal.

Ante la polémica por su parecido con Cazzu, expareja de Nodal, y Ángela Aguilar, su actual esposa, Dagna respondió con un video en el que explica que ser modelo de videos es algo que ha hecho constantemente.

“Estoy agradecida de tener un trabajo que me permite hacer lo que amo. Porque piesno que una parte de mi trabajo es abrirle el camino a personas que lucen como yo: que no encajan en los moldes de lo que se supone que debería ser el modelaje”.

Dagna comenzó su carrera como fotógrafa pero poco a poco el modelaje se ha convertido en su actividad principal.

Hasta el momento, Nodal no ha dado una explicación de por qué se eligió a Dagna y se le diseñó un look tan parecido al de Cazzu.