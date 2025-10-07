Ingrid Martz se divorcia del padre de su hija: “Hace más de dos años dejamos de ser pareja”

“La separación es inminente, yo supongo que, cuando todo esté listo a nivel legal, estaremos divorciados; y bueno, quería compartirles esto porque se lo merecen”.

Fue a través de sus redes sociales que la actriz Ingrid Martz decidió sincerarse y contar con honestidad que está separada de su esposo Rodrigo Luque desde hace dos años. Indicó que ya comenzó con los trámites de divorcio.

Inicialmente, dijo, había pensado en publicar un comunicado breve donde diera a conocer su situación emocional, sin embargo, cambió de opinión, pues asegura que sus seguidores la han acompañado y apoyado durante toda su carrera y merecían más explicaciones.

“Lo que ustedes se merecen es el cien por ciento de mi honestidad. Ya de tiempo atrás, estamos hablando de años atrás, muchos de ustedes me han preguntado por ‘El Güero’, así le llamaba a Rodrigo, mi esposo... Tengo que ser completamente honesta con ustedes, Rodrigo y yo, a pesar de que vivimos en la misma casa, hace más de 2 años dejamos de ser pareja”, dijo Martz.

Ingrid reconoció que esta decisión no fue reciente ni impulsiva, sino que fue resultado de un proceso largo y emocionalmente complejo. Y destacó que por más de dos años, ambos optaron por mantener la apariencia de una familia unida mientras resolvían internamente lo que significaba seguir compartiendo un hogar sin ser pareja.

La actriz, de 46 años, compartió que la relación que la une a Rodrigo es únicamente su hija Martina, de 6 años, motivo por el cual decidieron seguir viviendo juntos, ya que no deseaban “dividir el tiempo” de la pequeña, al igual que el tema de la vivienda.

“Para mí era imposible, era un tema que ni siquiera podía tocar, o pensar, porque inmediatamente me bloqueaba, lloraba, sentía que se me salía el corazón porque lo que más amo es ser mamá y pensar de que me iba a perder segundos, minutos, días, semanas de ella, no lo podía entender”, precisó.

Tomar decisiones es un reto que nos pone a prueba, especialmente cuando el corazón y la razón se enfrentan. A veces, la opción más difícil es también la más sabia. Aunque duele dejar atrás lo conocido, en el fondo sabemos que es el camino correcto. Es momento de despedirnos con amor y gratitud por todo lo vivido: las risas, las lágrimas, los triunfos y los tropiezos. Cada experiencia, buena o mala, ha sido un maestro que nos ha enseñado a valorar lo que realmente importa. Aunque es difícil soltar, confio en que cada paso que damos nos acerca más a nosotros mismos y a lo que hemos de ser. "Avanzar no significa olvidar, sino integrar lo vivido en la sabiduría del corazón."

La intérprete explicó que pese a que han convivido en paz, la niña se percató de la situación, que se alargó más tiempo del que esperaba, por ello es que ha comenzado los trámites para separarse legalmente de su esposo.

“Creo que hay un punto en el que ‘ya no se debe’, por el bien de nosotros y por el bien de mi hija. Finalmente, lo que les quiero decir, es que todo el proceso y los trámites legales están ya andando y pronto tendremos que tomar decisiones, ponernos de acuerdo”, precisó Martz.

Por último, Ingrid compartió que sus familiares y amigos están al tanto de su separación, pero considera que la situación ya no es sana para su familia. “La separación es inminente, yo supongo que, cuando todo esté listo a nivel legal, estaremos divorciados; y bueno, quería compartirles esto porque se lo merecen”.

