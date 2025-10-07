Suscríbete
Famosos

Ingrid Martz se divorcia del padre de su hija: “Hace más de dos años dejamos de ser pareja”

La actriz confesó que lleva más de dos años separada de su esposo Rodrigo Luque, pese a seguir viviendo juntos.

October 07, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Ingrid-Martz.jpg

Ingrid Martz comenzó los trámites de divorcio de su esposo Rodrigo Luque.

Instagram

“La separación es inminente, yo supongo que, cuando todo esté listo a nivel legal, estaremos divorciados; y bueno, quería compartirles esto porque se lo merecen”.

Fue a través de sus redes sociales que la actriz Ingrid Martz decidió sincerarse y contar con honestidad que está separada de su esposo Rodrigo Luque desde hace dos años. Indicó que ya comenzó con los trámites de divorcio.

Inicialmente, dijo, había pensado en publicar un comunicado breve donde diera a conocer su situación emocional, sin embargo, cambió de opinión, pues asegura que sus seguidores la han acompañado y apoyado durante toda su carrera y merecían más explicaciones.

“Lo que ustedes se merecen es el cien por ciento de mi honestidad. Ya de tiempo atrás, estamos hablando de años atrás, muchos de ustedes me han preguntado por ‘El Güero’, así le llamaba a Rodrigo, mi esposo... Tengo que ser completamente honesta con ustedes, Rodrigo y yo, a pesar de que vivimos en la misma casa, hace más de 2 años dejamos de ser pareja”, dijo Martz.

Ingrid reconoció que esta decisión no fue reciente ni impulsiva, sino que fue resultado de un proceso largo y emocionalmente complejo. Y destacó que por más de dos años, ambos optaron por mantener la apariencia de una familia unida mientras resolvían internamente lo que significaba seguir compartiendo un hogar sin ser pareja.

La actriz, de 46 años, compartió que la relación que la une a Rodrigo es únicamente su hija Martina, de 6 años, motivo por el cual decidieron seguir viviendo juntos, ya que no deseaban “dividir el tiempo” de la pequeña, al igual que el tema de la vivienda.

“Para mí era imposible, era un tema que ni siquiera podía tocar, o pensar, porque inmediatamente me bloqueaba, lloraba, sentía que se me salía el corazón porque lo que más amo es ser mamá y pensar de que me iba a perder segundos, minutos, días, semanas de ella, no lo podía entender”, precisó.

@ingridmartzoficial

Tomar decisiones es un reto que nos pone a prueba, especialmente cuando el corazón y la razón se enfrentan. A veces, la opción más difícil es también la más sabia. Aunque duele dejar atrás lo conocido, en el fondo sabemos que es el camino correcto. Es momento de despedirnos con amor y gratitud por todo lo vivido: las risas, las lágrimas, los triunfos y los tropiezos. Cada experiencia, buena o mala, ha sido un maestro que nos ha enseñado a valorar lo que realmente importa. Aunque es difícil soltar, confio en que cada paso que damos nos acerca más a nosotros mismos y a lo que hemos de ser. “Avanzar no significa olvidar, sino integrar lo vivido en la sabiduría del corazón."

♬ sonido original - IngridMartz

La intérprete explicó que pese a que han convivido en paz, la niña se percató de la situación, que se alargó más tiempo del que esperaba, por ello es que ha comenzado los trámites para separarse legalmente de su esposo.

“Creo que hay un punto en el que ‘ya no se debe’, por el bien de nosotros y por el bien de mi hija. Finalmente, lo que les quiero decir, es que todo el proceso y los trámites legales están ya andando y pronto tendremos que tomar decisiones, ponernos de acuerdo”, precisó Martz.

Por último, Ingrid compartió que sus familiares y amigos están al tanto de su separación, pero considera que la situación ya no es sana para su familia. “La separación es inminente, yo supongo que, cuando todo esté listo a nivel legal, estaremos divorciados; y bueno, quería compartirles esto porque se lo merecen”.

Ingrid Martz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mariana-botas--.jpg
Famosos
Mariana Botas quiere dejar atrás La Casa de los Famosos México: “Para mí el juego acabó”
October 06, 2025
 · 
Edson Vázquez
patydiaz-alexis-ayala-.jpg
Famosos
Alexis Ayala sepulta escándalo tras acusaciones de Paty Díaz: “Está mi verdad, la suya y la verdad total”
October 06, 2025
 · 
Grisel Vaca
aldo-abelito.jpg
Famosos
Aldo de Nigris quiere compartir su premio con Abelito y él lo rechaza: “No voy a recibir ningún centavo”
October 06, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Rocío-Cárdenas.jpg
Famosos
Hace 23 años ganaba ‘Big Brother’ ‘Chío’, con la misma edad que Aldo y también originaria de Monterrey
October 06, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
tradicion-musica-y-sabor-semana-de-yucatan-se-toma-el-escenario-en-grande-cdmx.png
Especiales
Tradición, música y sabor: ¡Yucatán se toma el escenario en grande!
October 06, 2025
Violeta-Isfel.jpg
Famosos
Así lucía Violeta Isfel cuando cumplió XV años: La polémica “divina” compartió fotos de su juventud
La actriz compartió una serie de imágenes de su fiesta en la que lucia feliz.
October 06, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
aaron-mercury-estrellas-.jpg
Famosos
Aarón Mercury no ganó La Casa de los Famosos México, pero ya está confirmado para Las Estrellas Bailan en Hoy
El TikToker participará en la pista de baile.
October 06, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Verónica-Castro.jpg
Famosos
Verónica Castro aparecer en silla de ruedas y oxígeno, y explota contra preguntas sobre Yolanda Andrade
La actriz y cantante arribó al aeropuerto y protagonizó un encuentro con la prensa que la esperaba.
October 06, 2025
 · 
Ericka Rodríguez