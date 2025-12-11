Regina Blandón y Karla Díaz se plantan tremendo beso tras cantar ‘Amiga Mía’ en una posada

“Momentos icónicos se vivieron anoche en la posada talentindustry AMAMOS reginablandon, karladiazof”.

Muchos famosos se dieron cita en la posada anual de un agencia de representaciones. Figuras como Tania Rincón, Karla Díaz, Lambda García, Regina Blandón y ‘Pepe’ de ‘Pepe y Teo’ caminaron por la alfombra roja antes de armar tremendo festejo.

La compañía montó varios escenarios relacionados a la Navidad y los asistentes no dudaron en posar rodeados de regalos y bolas disco.

Varias horas después, con trago en mano, todos estaban en la pista bailando, pero hubo un par de amigas que protagonizaron tremenda batalla de canciones del musical ‘Mentiras’.

Se trataba de Karla Díaz, exintegrante de ‘JNS’ y la actriz de ‘Enloqueciendo contigo’, Regina Blandón, quienes interpretaron a dueto ‘Amiga Mía’, lo que generó una ola de emoción entre los invitados que las observaban.

Inmediatamente, Ricardo Peralta ‘Pepe’, tomó su teléfono y capturó el momento para después publicar el clip en su cuenta de Instagram, donde se hizo viral, pero no por la euforia con la que Karla y Regina cantaban sino porque al término del video se dieron un beso.

Blandón fue quien tomó la iniciativa y agarró la cara de su compañera para besarla e inmortalizar la posada.

