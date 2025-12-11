Suscríbete
Karime Pindter cumplió su sueño de estar en telenovela de Televisa: ¿Cómo fue su debut?

Vimos a La Matrioska esta semana en Papás por siempre.

Diciembre 11, 2025 • 
MrPepe Rivero
karime-papas-siempre.jpg

Karime Pindter

Octavio Lazcano

Karime Pindter cumplió su sueño de ser actriz, en la telenovela ‘Papás por siempre’ y sus escenas ya se transmitieron en las estrellas.

Esta semana, la vimos como ella misma, conviviendo con el personaje de Michelle González, ‘Serena’, a quien ayudó a convertirse en toda una influencer exitosa.

Si bien Karime conservó su esencia, no es igual aparecer en redes sociales que en una telenovela de Televisa, pero el resultado fue bien recibido por el público. Puedes ver su escena aquí:

“Viviendo el sueño, todo muy padre, pero hay tantito nervio, Salgo de mi misma, no es muy retador pero es diferente, por cómo presentarte frente a las cámaras”, dijo.

Karime estaba emocionada por vivir la experiencia, de tener su camerino y prepararse para sus escenas junto a Michelle González y Miguel Martínez.

karime-papas-siempre-3.jpg

Hace unas semanas, TVyNovelas estuvo con ella en su segundo llamado y nos contó por qué ya no se concretó su participación en ‘Mi verdad oculta’.

“Acabando Hoy soy el chef, fui a una lectura, estaba en ensayos con algunos del elenco, me fui de vacaciones en las playas de Francia y luego me dijeron que siempre no, que muchas gracias, pero la verdad me esforcé”.

Karime Pindter Papás por siempre
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
