Team Día de La Casa de los Famosos México se reencontró para Navidad: ¿Ellos sí hicieron amistad verdadera?

Durante las tres temporadas de La Casa de los Famosos México, queda en evidencia quiénes sí forjaron una amistad dentro del reality show. Casos como el de Wendy Guevara y Nicola Porcella, Arath de la Torre y Mario Bezares, y ahora, los miembros de Team Día.

A tres meses del final del reality show, el equipo del cual no estuvo el ganador, se reunió para celebrar la Navidad y cumplir lo que decían dentro de La Casa: que su amistad seguiría sin que hubiera cámaras prendidas.

La noche del 10 de diciembre fue la fecha elegida para que Shiky y su novio Abraham recibieran en su casa de Coyoacán a Priscila Valverde, Dalilah Polanco, Facundo, El Guana y Eleine Haro... La única ausente fue Mariana Botas, pues andaba de viaje.

Aunque no compartieron muchos detalles de su reunión, se notaba que se divirtieron entre botanas y vino. Cabe mencionar que, aunque Elaine formó parte de Team Noche los últimos días del concurso, siempre la consideraron parte de Team Día.

Que fuerte que al final los Día sí no se SOLTARON JAJA ellos sí construyeron una amistad, dejaron la Casa en el pasado y se llevan con madre. Aparte siempre incluyeron a Elaine 🥰

pic.twitter.com/VXpfJAxKmd — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) December 11, 2025

Fue Shiky quien presumió el momento de felicidad que vivió en su casa, junto a Ninel Conde y sus demás compañeros.

¿Qué dice Aarón Mercury de Team Noche?

Si bien han sido pocos los momentos recientes donde han estado los integrantes de Team Noche, Aarón Mercury asegura que se apoyan incondicionalmente.

Llamó la atención que la noche de la reunión de Team Día, Aarón Mercury publicó una foto de Team Noche...