Lyn May suelta la verdad: Arturo Carmona y Cristián de la Fuente “se iban a golpear, pero alguien intervino”

Hace un mes estábamos enfrascados en la pelea que presuntamente habían protagonizado Arturo Carmona y Cristián de la Fuente en la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’.

Personas cercanas a la producción mencionaban que los actores tuvieron una discusión que subió de tono y por la que habrían llegado a los golpes, sin embargo, ambos lo desmintieron.

A través del programa ‘Sale el Sol’, se dio a conocer que Arturo y Cristián pelearon porque el chileno le habría sugerido al mexicano que le pidiera más dinero por su trabajo en la puesta en escena.

Carmona decidió hablar con el productor de la obra, Omar Suárez, y ante la negativa económica Cristián se habría quedado de lleno con el personaje.

Los histriones creyeron que el asunto había quedado atrás, pero no contaron con que serían invitados a un evento y que ambos asistirían. En la entrega de premios Carmona llegó antes, por ello se le cuestionó qué había pasado con de la Fuente, por lo que no desaprovechó para dar su versión del encontronazo.

“Somos un compañía muy grande, siempre va a haber diferencias entre compañeros. Afortunadamente a tiempo se aclaran las cosas. Sí hubo unos detalles, pero nada que no se pudiese arreglar, pero nada fuerte que pudiese orillar a no permitirnos trabajar de nuevo. No todo el mundo tiene que pensar como uno ni ver el trabajo como uno. Al final somos cabezas diferentes, sentimos diferente, tomamos las cosas profesionales de forma distinta y hay que respetarlo también”, expresó el actor.

Y añadió que “tampoco fue algo tan grave, algo que no se pudiese arreglar, afortunadamente seguimos trabajando en paz, en armonía, que es lo principal”, dijo Carmona.

Sin embargo, al ser cuestionado por la prensa, Arturo no quiso abundar en los detalles de la confrontación, aunque confirmó que no hubo golpes.

Y añadió: “Ya no va a ser igual, pero nos toleramos. No es que tengamos que llevarnos bien, somos profesionales y estamos en el escenario, somos una compañía, somos uno y por el bien de todos y por el bien del público. Podríamos tener nuestras diferencias, pero el público no tiene la culpa”, finalizó Carmona.

Y pocos minutos después arribó al lugar de la Fuente, quien asombrado negó cualquier pelea o diferencia, incluso quiso llevar a Arturo ante las cámaras para aclarar la situación.

Aseguró que no pasó nada entre ambos y que se llevan muy bien. “Yo no tengo fricciones con nadie. Yo trabajo con Omar hace muchos años y no tengo fricciones con nadie, no sé que fricciones puede tener él”, afirmó.

Aunque Cristián llamó en repetidas ocasiones a Arturo para aclarar los hechos ante la prensa, Carmona nunca se acercó, pero en un momento estuvieron juntos y lo besó en la frente, hecho que fue catalogado como ‘El beso de Judas’ por Carmona.

¿Qué dijo Lyn May

La vedette, quien tiene un número especial en la puesta en escena, mencionó al ser cuestionada en la sección ‘Pájaros en el alambre’, que estuvo presente y que sí estuvieron a punto de golpearse.

“Sí se pelearon. Sí, sí vi, pero no llegaron a los golpes, sino que se pelearon así y alguien intervino, se puso en medio para que no se golpearan”, destacó la bailarina.

Y admitió que la riña “sí estuvo bastante fuerte, ya se iban a agarrar”.

Sobre las razones por las que Arturo y Cristián tuvieron diferencias, Lyn dijo desconocerlas, aunque escuchó todo lo que ocurrió en aquel momento.

“No supe, la verdad. Yo nada más oía los gritos y vi que ya se iban a pelear y vi que una persona se interpuso entre los dos, pero no supe por qué”, confesó la vedette acapulqueña.

