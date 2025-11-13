Suscríbete
Famosos

Lucía Méndez asegura de nuevo que Juan Gabriel está vivo: “Me van a decir: ‘Ay, estás loca’”

Tras las supuestas imágenes del cantante en París, la actriz afirma que sí es él.

November 13, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Lucía-Méndez.jpg

Lucía Méndez afirma que Juan Gabriel está vivo.

YouTube

“Yo no dudo, yo pienso que sí era Juan Gabriel porque era el pelo, la cara, había pasado tiempo”.

Luego del revuelo que ha causado el documental ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’, y tras el récord roto con la transmisión del primer show de ‘El Divo de Juárez’ en Bellas que congregó a más de 170 mil personas en el Zócalo, Lucía Méndez se suma a las personalidades que aseguran sigue con vida.

Pero no fue porque lo hubiera visto entre la gente que se arremolinó en el centro de la Ciudad de México. Tampoco porque Joaquín Muñoz le revelara su paradero. Más bien, Lucía cree que el video, filtrado hace meses, donde un hombre con aspecto parecido al cantante come en París, sí es él.

@deprimeramanoitv

¿#JuanGabriel está VIVO? Usuarios aseguran haberlo visto en París 😱 #DPMAlMomento ¡No te pierdas las mejores EXCLUSIVAS en #DePrimeraMano👌🏻 a las 3 PM por el 3.1 de @Imagen Televisión !

♬ sonido original - De Primera Mano

En el clip, el individuo muy similar a Juan Gabriel, está comiendo en un restaurante de París, en Francia, por lo que se empezó a especular que ‘El Divo’ allí tiene su residencia actual.

Lucía Méndez afirma que le hace sentido que sea Alberto y viva en ‘La Ciudad de la Luz’, porque amaba el glamour.

“Me van a matar todos, se van a enojar conmigo, me van a decir: ‘Ay, estás loca’, pero yo sí siento que está vivo. Yo no dudo, yo pienso que sí era Juan Gabriel porque era el pelo, la cara, había pasado tiempo. Dicen que no, pero era idéntico y al él sí le gusta. Yo pienso que sí puede estar en París porque a él le gustaba ‘La Ciudad de la Luz’, le gustaba el glamour y muchas cosas lindas”, indicó Méndez.

Además, dijo ante la prensa que Juan Gabriel era uno de sus mejores amigos y que por ello la regañaba. Lucía comenta que cuando uno de sus novios no era del agrado del intérprete de ‘Amor Eterno’, se lo hacía saber de inmediato.

“Lo recuerdo con mucho amor, Juan Gabriel era un amigo mío, Alberto, entrañable que también me regañaba, cuando no le gustaba un novio mío, ‘ay no ese tipo no me gusta, a ti te gustan unos tipos malos’, recuerda Lucía que le decía ‘El Divo’, al tiempo que ella le contestaba ‘no Juan Gabriel, no’. Y efectivamente acababa yo tronando porque era un tipo malo”, finalizó la estrella.

Lucía Méndez Juan Gabriel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
