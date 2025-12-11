Plutarco Haza confiesa: Ludwika Paleta y yo no somos amigos, pero somos socios por Nicolás

“Siento que a Nicolás se le dio todo, sobre todo mucha atención y mucho amor”.

En un reciente encuentro con la prensa, Plutarco Haza se sinceró sobre su relación con su expareja y madre de su hijo mayor, Ludwika Paleta, y admitió que no son cercanos.

Sin embargo, el actor menciona que por Nicolás, la también actriz y él han logrado hacer un gran equipo.

“A pesar de no ser amigos ella y yo, realmente creo que nuestro proyecto en el cual somos socios, que es Nicolás, siempre nos enfocamos muy bien, creo que le dimos la mejor educación posible, los mejores consejos posibles, el mayor amor posible, creo que ahí está el resultado”, dijo Haza.

A diferencia de otros casos como el del nulo entendimiento que existe entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, donde no hay un acuerdo para que el argentino pueda ver y convivir con su hijo, Plutarco se dijo afortunado, aunque no quiso abundar sobre las experiencias de su compañero.

“Creo que cada quien tiene sus historias, yo a Julián le tengo cariño, lo conozco muy bien, pero no sé cuál sea su circunstancia”, indicó.

Sin embargo, sobre su experiencia destacó: “Yo tuve mucha suerte tanto como hijo, porque mis papás son divorciados y mis papás nos educaron muy bien y se pusieron muy bien de acuerdo con respecto a lo que necesitábamos mis dos hermanas y yo, también ahora como papá divorciado también siento que a Nicolás se le dio todo, sobre todo mucha atención y mucho amor, y el resultado es que es un chavo super bueno”.

¿Plutarco Haza está de acuerdo con que su hijo Nicolás sea actor como él?

El protagonista de ‘Cautiva por amor’ habló sobre cómo se siente con que su hijo siga sus pasos y que piensa sobre los proyectos que ha elegido.