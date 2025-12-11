Andrea Torre asusta a sus seguidores tras una supuesta crisis de salud; ella aclara su estado

“Estoy checándome cada tres meses”.
Andrea Torre, famosa por su personaje de ‘La Nena’ en ‘Una Familia de Diez’ salió victoriosa en temas de salud luego de que hace un par de años se encontrará una “bolita de grasa”, que en realidad era cáncer de mama.
La actriz de 46 años, a quien pronto veremos en la telenovela ‘Corazón de Oro’, ocultó su padecimiento hasta que afortunadamente se recuperó por completo.
Sin embargo, la preocupación por su estado de salud es latente entre sus seguidores y hace un par de semanas comenzó a circular la noticia de que Andrea, de nueva cuenta, entrenaba problemas de salud.
Se rumoreaba que había sufrido una recaída e incluso se mencionó que habría perdido la vida, por ello, la esposa de Pedro Ortiz de Pinedo, conversó con diversos medios de comunicación para aclarar cómo se encuentra.
“El 15 de noviembre cumplí dos años de ser sobreviviente de cáncer de mama. Este año estoy muy bien de salud, estoy checándome cada tres meses”, reveló Andrea.
La artista originaria de El Salvador, lamentó que corran noticias como esas, afirmando que se encuentra en perfecto estado y en remisión con el cáncer.
“De salud estoy perfecta. Es falso (mi muerte), estoy muy bien, todo está perfecto. Estamos en remisión, pero vamos bien”, concluyó.
¿Qué tipo de cáncer tenía Andrea Torre?
En 2022, padeció cáncer sin informar sobre su estado de forma pública hasta un año posterior.
“Me gustaría platicarles de algo que me cambió la vida de un momento a otro. Hace un año y 4 meses me detectaron cáncer de mama y fue una noticia muy fuerte, pero logré vencer esta enfermedad y cambió mi perspectiva de muchas cosas”, informó la compañera de Ortiz de Pinedo en un post de Instagram.
En la misma publicación especificó sobre el tratamiento recibido en su proceso para vencer el padecimiento oncológico.
“Después de 18 quimioterapias, una operación, 16 radioterapias y 12 inmunoterapias logré vencer el cáncer de mama”, explicó.