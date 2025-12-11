¡De Chihuahua para el mundo! Conjunto Primavera deslumbra en el Vaticano con su música

Con motivo del Jubileo 2025 y las festividades a la Virgen de Guadalupe, Conjunto Primavera fue invitado a cantar en el Vaticano, en Italia, junto a una comitiva chihuahuense. El grupo liderado por Tony Meléndez y Juan Domínguez también estuvo presente en la audiencia general del Papa León XIV, por lo que calificaron su experiencia como indescriptible.

La Embajada de México ante la Santa Sede invitó al evento llamado “De Chihuahua para el mundo: Raíces, sonidos y emociones”, ocurrida el pasado 7 de diciembre en la Basílica Di San Salvatore In Lauro en Roma, Italia. Es la primera vez que un grupo de regional mexicano participa en este tipo de actividades que unen la fe en Italia con las tradiciones mexicanas, así que Conjunto Primavera marca un precedente único.

Conjunto Primavera llevó su música regional mexicana al evento que enaltece el legado de los pueblos originarios, entre cantos navideños y tradicionales, así como éxitos de la música norteña. La agrupación interpretó los temas: “México, lindo y querido”, “La feria de las flores”, “Un día a la vez” y “Corrido de Chihuahua”.

En el evento también participaron niñas indígenas de la escuela e internado “yermo y Parres” a cargo de las hermanas de la congregación Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Asimismo, el primer pianista indígena de América Latina, Romeyno Gutiérrez Luna. Más tarde, afuera de la Basílica, se realizó una posada mexicana que incluyó una piñata.

“Escuchar a las niñas rarámuris interpretar diferentes canciones, escuchar su talento, escuchar a Romino por ahí en el piano, y bueno, la música de Conjunto Primavera que aunque sea música más popular, pero al final del camino yo creo que hemos sido embajadores de la música chihuahuense a nivel internacional y esta tarde venimos a contribuir con nuestro granito de arena”, dijo Tony Meléndez a Televisa Espectáculos.

Conjunto Primavera le cantó a La Virgen de Guadalupe

Durante su estancia en Italia, Conjunto Primavera también fue parte de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, en conmemoración a sus apariciones en el Cerro del Tepeyac ante San Juan Diego.

Se presentaron en un evento especial en un hospital cercano al Vaticano, y durante la misa del 12 de diciembre.

“Para nosotros es un privilegio representar nuestra música y nuestras raíces en un lugar tan significativo”, dijeron desde la Plaza de San Pedro.

Conjunto Primavera estuvo presente en la audiencia general del Papa León XIV este miércoles 10 de diciembre, pese al frío de la ciudad donde el termómetro rondaba los cero grados.

Conjunto Primavera ha acompañado a los mexicanos desde finales de los años 70, convirtiéndose en un referente del regional mexicano a nivel internacional con éxitos como “Necesito Decirte”, “Ave Cautiva” y “Perdóname Mi Amor”.