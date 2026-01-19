Suscríbete
Famosos

¿Qué fue de las integrantes de ‘Lucky Ladies’ a 12 años de crear polémica en la televisión?

Las participantes del programa han cambiado radicalmente desde su participación en el programa.

Enero 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lucky-ladies (1).jpg

El elenco de ‘Lucky Ladies’ en su estreno en 2014.

Instagram

En octubre de 2014 se estrenaba el reality show ‘Lucky Ladies’, un programa producido por Fox, que estaba conformado por las esposas de figuras del rock en México.

Así, aparecieron en la escena Marichelo, esposa de Jorge D’Alessio, integrante de ‘Matute’, Muriel Hernández, esposa de Randy Ebright, baterista de ‘Molotov’, Esmeralda Palacios, esposa de Facundo, quien formó parte de ‘Liquits’, Andy Velázquez, esposa de Vince Monster, cantante de ‘Rebel Cats’, Celia Lora, hija de Alex, vocalista de ‘El Tri’ y Heydee Hofmann, esposa del bajista de ‘Molotov’.

Este grupo de mujeres, algunas ya divorciadas de sus maridos en aquel momento, mostraban el lado femenino y familiar del mundo del rock.

En aquel tiempo, Esmeralda declaraba que las seis participantes venían de mundos completamente diferentes, “pero somos exactamente iguales a todas las familias del mundo y van a ver qué hacemos cuando nuestros maridos se van”.

LEE TAMBIÉN: Rescatamos nuestras fotos históricas de Cynthia Klitbo después de raparse en “El privilegio de amar”

¿Qué fue de las ‘Lucky Ladies’?

Marichelo

La hermana de Ahaní sigue casada con Jorge D’Alessio, integrante de ‘Matute’, con quien tiene tres hijos. Disfruta de su faceta como madre de Ana Pau, Santiago y Patricio, pero también se volvió empresaria.

Recientemente inauguro ‘3 Steps’, un sitio donde las mujeres pueden acudir a cuidar su cuerpo y figura.

Muriel Hernández

La modelo e influencer se divorció de Randy Ebright y en 2022 reveló que vivió agresiones durante su matrimonio con el músico. Luego de su truene con el integrante de ‘Molotov’, Muriel se hizo novia de Christopher Uckermann, sin embargo, esa relación tampoco funcionó.

En 2023, Muriel acudió al programa ‘Exa’, donde dijo que aún mantiene una buena relación con sus compañeras de proyecto, excepto con los cercano a ‘Molotov’.

“Con algunas, la mayoría. Con la que no me llevo de plano es con Heydee, con todo el mundo ‘Molotov’. Y las demás sí, todo bien. (Con Andrea Velázquez) hermana del alma”.

@exafm

MurielHernández “Con la única que no me llevo es con Heydee”, 😲🤭 nos comentó para LaCaminera 🤩🤪

♬ sonido original - ExaFM - ExaFM

Esmeralda Palacios

La productora de radio también se separó de Facundo en 2016, tras 16 años juntos y tres hijos. La pareja dio a conocer su ruptura en una transmisión en vivo en redes sociales, dejando sorprendidos a todos sus seguidores.

Fue en agosto de 2024, cuando Esmeralda se volvió a casar. Diego Muñoz es el nombre de su actual pareja, a quien le dio el sí tras dos años de relación.

La empresaria, influencer y productora de radio actualmente tiene 46 años.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

Andy Velázquez

La chica Pin Up cambió radicalmente su vida, pues además de su divorcio de Vince Monster, cantante de ‘Rebel Cats’, cambió su residencia a Tulum, donde volvió a encontrar el amor y se convirtió en madre por segunda ocasión.

Se alejó de las redes sociales para darle prioridad a su familia y a una vida en armonía.

Celia Lora

La hija del cantante de ‘El Tri’ se convirtió en creadora de contenido y comenzó a vender contenido para adultos en la red social ‘OnlyFans’. También participó en realities como ‘La Isla’, ‘Acapulco Shore’ y ‘La Casa de los Famosos’.

Además tiene un programa en YouTube donde habla de las cirugías estéticas mal realizadas y donde invita a mujeres víctimas.

Ha estado envuelta en polémicas y en 2025 se mencionaba que tenía un romance con la influencer Lizbeth Rodríguez, mismo que Lora negó.

TE RECOMENDAMOS: ‘Vacaciones de terror’: La película de la muñeca diabólica que Pedro Fernández no quería hacer

Heydee Hofmann

La esposa del bajista de ‘Molotov’, quien también es bailarina y creadora de contenido ha construido una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su día a día, su gusto por la moda, el fitness y sus momentos en familia.

Recientemente volvió a la polémica por su cercanía con Inés Gómez Mont, de quien es amiga y quien está prófuga de la justicia.

Lucky Ladies esmeralda palacios Celia Lora Marichelo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
legarreta-luiscarlos-origel-.jpg
Famosos
¿Cómo conoció Luis Carlos Origel a Andrea Legarreta? Él nos lo contó y no fue por su tío Pepillo
Enero 19, 2026
 · 
María de Jesús Candedo
julio iglesias kenny.jpg
Famosos
Una acusación más contra Julio Iglesias; rockera cuenta que quiso ligarla en el aeropuerto
Enero 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
julio iglesias.jpg
Famosos
Famosas que han salido a defender a Julio Iglesias por las denuncias de abuso
Enero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
rene rubi votarias por mi.jpg
Famosos
René Strickler y Rubí estrenan habitación de lujo, ¿quiénes terminaron en la bodega de ‘¿Apostarías por mí?’?
Enero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
Roger-Allers.jpg
Hollywood
‘El Rey León’ está de luto, despiden a su director quien perdió la vida mientras viajaba por Egipto
Roger Allers tenía 74 años y trabajó en varios éxitos de Disney.
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Influencer-asesinada.jpg
Viral
Modelo es hallada sin vida con huellas de ESTRANGULAMIENTO; asesino confiesa que lo hizo por dinero
La joven influencer, de 29 años, fue asesinada y el atacante fue detenido y dio escalofriantes detalles del crimen.
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
domeinica montero.jpg
Telenovelas
¿Quiénes son los villanos que le hacen la vida imposible a Angelique Boyer en “Doménica Montero”?
Hoy es el estreno por las estrellas de la nueva telenovela de Boyer, con Marcus Ornellas como coprotagonista
Enero 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
pepillo origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel responde a quienes lo acusan de tener vínculos con el crimen organizado
El conductor tiene una teoría de por qué la gente habla mal de él
Enero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores