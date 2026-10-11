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Ese Pérez dice que irá cada año al Teletón pero en La Casa de los Famosos dijo otra cosa y hay VIDEO

Haters y fans de Ese Pérez discuten en redes sociales si es incongruente o no

Octubre 10, 2026 • 
Alejandro Flores
ese pérez (1).jpg

Ese Pérez asistió al Teletón junto con habitantes y ex habitantes de La Casa de los Famosos

Instagram Flor Vigna / Captura LCDF

Ese Pérez fue una de los personalidades más entusiastas durante su participación en el Teletón 2026.

En uno de los segmentos estuvo la mayoría de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, reality show en el que Ese Pérez obtuvo el cuarto lugar.
Como cada año, los concursantes recién salidos del reality participaron en el proceso de recaudación de donativos a través de las llamadas telefónicas del público.
Este año, la meta de Teletón es de 426,978,717 pesos: como cada año, un peso mas que la meta anterior.
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Ese Pérez, al hablar sobre su participación en el evento, dijo:

“Muchas gracias por la invitación y cada yo voy a estar aquí, si me dicen que venga diario, vengo diario”.

¿Ese Pérez se contradijo sobre el Teletón?

El entusiasmo del comediante provocó, sin embargo, el recuerdo de lo que dijo hace un mes, cuando estaba en La Casa de los Famosos y que parece contradecir sus dichos de hoy.
Durante una conversación con Mariana Ochoa, con quien tuvo una fuerte rivalidad que los llevó a intercambiar insultos, Ese Pérez se mostró desinteresado y apático sobre el Teletón.
Mariana dijo: “Lo más probable es que nos lleven al Teletón”

Ese Pérez hizo primero un juego de palabras: “Ir al Teletón que güe... bueno”.

Mariana insistió en la importancia del evento: ¿Tú sabes cuánto se junta de cada cochinito?
Ese Pérez soltó entonces la frase que ahora lo tiene en una polémica:

“Ni me interesa, Mariana, la verdad”.

Justo ahora que se celebra el Teletón, resurgió el video de lo que pasó en La Casa de los Famosos, provocando una nueva polémica en torno a Ese Pérez.

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Sus defensores argumentan que el video está editado, y que el contexto del diálogo no era el Teletón en sí, sino que Ese Pérez estaba “harto” de las conversaciones de Mariana Ochoa.

@davegodoy01

¡Atrapado! Ese Pérez se contradice con el Teletón tras críticas en redes #chismesito #lacasadelosfamososmx #televisa #lcdlfmx #reality

♬ sonido original - Dave Godoy

En efecto, Ese Pérez y Mariana Ochoa, en ese momento del reality show, ya tenían una relación deteriorada y solían hacerse comentarios pasivo-agresivos.
Para los fans de Ese Pérez, tal fue el caso de lo que se dijo del Teletón; para sus haters, sin embargo, es una incongruencia más del comediante.

TELETÓN Ese Perez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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