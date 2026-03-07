Mariana Ochoa contraataca: “Ari Borovoy se ha vuelto de aquellos que lanzan la piedra y esconden la mano”

Hace unas semanas se viralizó la imagen de un anuncio del show ’90’s Pop Tour: El Antro’, donde se anunciaba a Ari Borovoy, Kalimba, M’Balia Marichal y Erika Zaba como ‘Ex ‘OV7’’ y ‘OV7’, uso del nombre del grupo del que Mariana Ochoa no estaba de acuerdo y analizaba la situación legalmente.

Ari Borovoy fue cuestionado y soltó: “Mariana a veces dice una cosa y luego otras. Lleva varios años de no tener motivos para hacer pleitos y le encanta”.

Fue entonces que Mariana Ochoa contraatacó: “Uno no hace nada, y tiene que salir a defenderse... El nombre de OV7 solo se puede usar cuando los 6 (sin Kalimba) estemos de acuerdo. Ari sabe perfectamente que no puede usar el nombre del grupo.

“Yo siento que él hace cosas para hacernos enojar a propósito pero él no logra ver a nadie histérico, vale más mi paz y mi carrera, promocionando mi música. Tal parece que él hace cosas pero a mí lo que haga, se me resbala”.

“Me da risa que él haya dicho eso. Cuando sabe perfectamente es más tenemos un contrato registrado ante Lili del uso de la marca que todos conocemos. Como debe usar los seis. Tenemos que estar de acuerdo, no hay más risa que que él diga que yo quiero pleito cuando el que está tentando al diablo es él, o sea es que él se ha vuelto estas personas que lanzan la piedra y esconde la mano cuando yo no he hecho nada. No puede decir que yo busco pleito, cuando yo no he hecho nada, cuando es él quien está usando un nombre, y sabe que no puede; y lo tiene firmado y está registrado ante una institución de nuestro país legalmente”.

“Siento, justamente, que él quisiera vernos enojados, enloquecidos. Pero sabes qué? A mí él ya se me resbala, y yo creo que eso le duele más y no sabe por dónde llamar la atención. Por eso decidí, con Lidia y Oscar, dejar ese tema por la paz”, insistió Mariana Ochoa.

Después de estas declaraciones, Ari Borovoy publicó una serie de mensajes que parecerían indirectas, aunque no tienen destinatario específico:

¿Qué dijo Lidia Ávila y Oscar Schwbel?

En otro encuentro con la prensa, los otros exintegrantes de OV7 que han hecho equipo con Mariana, también explicaron el uso correcto del nombre del grupo: “Los que somos los dueños del nombre sabemos las reglas, sabemos qué se puede y qué no se puede. Ojalá los demás hagan lo suyo. La gente se puede llegar a confundir, pensando que vamos todos, pero el grupo terminó en 2023".

“Hay seis integrantes que somos dueños del nombre. Desgraciadamente ese tipo de publicidad confunde a la gente, ojalá que recapaciten, es algo que no se vale”, dijo Lidia.

Sobre que Kalimba no sea dueño del nombre, explicó: “Él entró después y en ese entonces fue un consenso de mayoría de votos pero se decidió que no participara como dueño del nombre, somos seis los dueños”.

“Fuimos un grupo emblemático, después de Timbiriche somos el grupo más importante de este país en el pop. Para mí lo valioso es que gente se quede con lo bonito, con la música. Lo que pase después, solamente Dios sabrá, para mí en la balanza pesa mucho más lo lindo que vivimos y siempre existirá un cariño, una hermandad que existió tanto tiempo”, insistió.

Por su parte, Oscar Schwebel confesó: “Yo sí ya no regresaría al grupo. Estoy haciendo otras cosas, en otra etapa de mi vida”.