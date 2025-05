Mariana Ochoa, imparable tras problemas con Ari Borovoy, pero confiesa: “Fuimos hermanos y me duele”

La cantante asegura estar dolida con Ari Borovoy por revivir un problema de hace seis años y señalarla de traidora.

El lanzamiento de su nuevo tema ‘El remolino’ tiene muy feliz a Mariana Ochoa, quien deja de lado el conflicto con Ari Borovoy, su compañero de OV/, y se concentra en una nueva etapa de su carrera que le genera mucha ilusión.

“Yo soy una persona que siempre ha sido muy positiva y la verdad es que me encanta contagiar de risas y de ese sentido de que todo se puede, entonces eso es lo que le dejo también al público, lo que quiero compartir. Y fíjate que tengo haters que me preguntan que por qué siempre me río, y la respuesta es que soy una mujer feliz, aunque claro que como ser humano también tengo mis momentos tristes”, nos comentó Mariana Ochoa en entrevista con TVyNovelas.

Al hablar del conflicto con Ari Borovoy, cuya empresa saldó el adeudo que tenía con los OV7, y quien recientemente dijo a Shanik Berman haber sido traicionado por “tres amigos”, y eso le dolió “muchísimo”... Mariana Ochoa es clara sobre su postura:

“Los problemas fueron en 2019, yo ya lo tengo más que enterrado, más que perdonado y di vuelta a la hoja, hoy estoy en mi carrera, haciendo mi música... Y aunque ha sido difícil salir adelante como mamá sola, soy súper guerrera y lechona”.

“Hoy me encuentro haciendo lo que más amo, yo no quería grabar temas inéditos y lo estoy haciendo, lo estoy logrando, ya están arriba en todas las plataformas; entonces me enfoco en lo mío”.

Eso sí, Mariana lanzó una reflexión: “Realmente no sé por qué alguien quiere revivir un problema que ademas él ocasionó hace seis años, por mi parte es un caso cerrado, perdonado”.

Mariana Ochoa contó detalles únicos de su distanciamiento con Ari Borovoy Instagram

Mariana siente que “no hay rencor, no actúo bajo ese sentimiento, es algo que no está en mis principios. Fuimos hermanos, y sí me duele mucho, me duele que esté pasando todo esto, que uno de mis hermanos -prácticamente- salga a revivir un error que él tuvo con nosotros y que también lo reparo, en ese entonces lo perdonamos, pero bueno, cada quien trae cosas diferentes en su corazón, su cabeza y su mundo”.

“Por mi parte me estoy enfocando en lo mío y sé que el tiempo es sabio, cada quien tiene diferentes procesos y diferentes tiempos. Pero yo siempre voy a estar dispuesta al diálogo y al cariño de mis hermanos porque así los llevo en mi corazón”.