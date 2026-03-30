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Erik Rubín comparte foto con su nueva novia y su hija Nina en festival de música

El cantante se mostró feliz en el Parque Fundidora, al que acudió para ver el concierto de Guns N’ Roses

Marzo 29, 2026 • 
Alejandro Flores
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Erik Rubín le dio otra oportunidad al amor

El Festival Pa’l Norte se realizó este fin de semana en el Parque Fundidora de Monterrey,

La presentación estelar fue de Guns N’ Roses, el legendario que reinventó el hard rock con canciones como “November rain”, en las que agregaban notas de blues gracias a las aportaciones del guitarrista Slash.
Erik Rubín es fan de esta banda y decidió viajar a Monterrey para verlos en vivo, algo que no resulta fácil sobre todo por el comportamiento errático del vocalista Axl Rose, quien tuvo una etapa de cancelaciones espontáneas.
Rubín, sin embargo, no fue solo sino acompañado de su nueva novia y su hija Nina Rubín Legarreta.
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El ex integrante de Timbiriche compartió una foto en la que aparecen los 3 en el Parque Fundidora a punto de comenzar el show de Axl y compañía.

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Alejandro Flores

¿Quién es la misteriosa nueva novia de Erik Rubín?

Erik Rubín comenzó a aparecer públicamente con su novia a mediados de marzo de este 2026, cuando publicó en sus historias de Instagram dos videos que en los que pasea en un auto de lujo.
El cantante aparece en lo que se presume es una mención publicitaria para la marca pero llama la atención que al volante no está él, sino una joven mujer que maneja con un evidente buen estilo.

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Los videos fueron grabados en el México Drive Resort, un club de corredores de autos y amantes de las marcas de automóviles de lujo que pueden hacer recorridos de paso o a velocidad en zonas de La Marquesa.
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Más tarde pero ese mismo día (lo cual se evidencia porque ambos usan la misma ropa), Erik y la mujer fueron captados en una plaza comercial, donde pasearon agarrados de la mano.
Ahora, en el festival Pa’l Norte publicó también un video ya en pleno show de Guns n´ Roses: se les ve bailando y cantando “Welcome to the Jungle”.

erik rubin
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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