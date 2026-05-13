Reportan la muerte de querido compañero de Mariana Levy en ‘El Vuelo del Águila’

Este 13 de mayo se dio a conocer el sensible fallecimiento de un querido actor que fue compañero de la también desaparecida Mariana Levy en ‘El Vuelo del Águila’. La repentina muerte del histrión habría ocurrido el pasado 4 de mayo, sin embargo, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) apenas lo compartió.

En su trayectoria, José Miguel Checa formó parte de cintas como ‘Trágico terremoto en México’ y de melodramas como ‘Velo de novia’, además de la mencionada ‘El Vuelo del Águila’.

La ANDI expresó que “a sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

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Desde el 6 de mayo se había anunciado la muerte del actor en otras cuentas de redes sociales, como el perfil de Facebook del creador de contenido conocido como Fercho Buscetti, quien aseguró que José Miguel Checa murió el 4 de mayo. Sin embargo, no se había hecho oficial.

En tanto se desconocen las causas del fallecimiento.

¿Quién era José Miguel Checa?

El intérprete provenía de una familia dedicada a la actuación, y fue hijo de Blanca Torres y Miguel Gómez Checa. Ambos tuvieron una extensa trayectoria, ella participó en películas como ‘La pasión según Berenice’ y en una gran cantidad de telenovelas. En tanto, el padre de José Miguel destacó en doblaje y actuó en telenovelas icónicas de los años 70 y 80. Ambos interpretaron a un matrimonio en ‘Cuna de lobos’.

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Por su parte, José Miguel Checa actuó en la cinta ‘Trágico terremoto en México’, directamente inspirada en el sismo que devastó la Ciudad de México en 1985; ahí compartió créditos con Mario Almada, Pedro Weber ‘Chatanuga’ e Isaura Espinoza.

En la novela de temática histórica donde participó, estuvo compartiendo set con figuras como Manuel Ojeda, Jacqueline Andere, Salma Hayek, Humberto Zurita y Patricia Reyes Spíndola.

La última telenovela en la que participó se estrenó en 2003, ahí trabajó al lado de Susana González, Eduardo Santamarina y Cynthia Klitbo.

Descanse en paz.