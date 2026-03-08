El documental de ViX sobre narcosatánicos de México; está en el top ten y revela la vida oculta de su líder

El nombre de Sara Aldrete se hizo famoso a comienzos de los años 90, cuando la prensa comenzó a llamarla “la narcosatánica”.

Para la gente, se convirtió en la figura más llamativa de un grupo criminal cuya historia ahora se reconstruye en un documental de ViX.

Aldrete siempre ha negado su culpabilidad en el caso conocido desde entonces como “los narcosatánicos”, y del cual se recuperan imágenes inéditas o que no se habían visto desde que fueron transmitidas en televisión en aquella época.

La investigación de este documental llamado simplemente “Narcosatánicos” se centra en cambio en Aldo de Jesús Constanzo, quien fue identificado como el líder de esta banda que operaba en Matamoros, Tamaulipas.

En su sinopsis oficial, ViX presenta este trabajo como una reconstrucción amplia de lo que que significó para la sociedad de la época:

“La desaparición de un estudiante estadounidense desata una investigación que revela una organización criminal envuelta en prácticas oscuras. Un tiroteo final expone conexiones con políticos y celebridades”.

El final del líder de los narcosatánicos

El documental explora no solamente las actividades criminales de Aldo de Jesús Constanzo, también las atrocidades que cometió por su actividad como santero. El rancho en el que operaba se encontraron fosas clandestinas de al menos 13 personas.

Con imágenes que en ese tiempo se transmitieron en los noticiarios de Televisa, el documental muestra momentos impactantes, como la captura de la banda, ocurrida en la Ciudad de México y de manera fortuita luego de que Sandra arrojó por la ventana un recado escrito en un papel pidiendo auxilio.

De hecho, a partir de ese hecho es que Aldrete ha construido su defensa ya que asegura que ella estaba secuestrada y nunca participó de los actos criminales.

El castigo de Aldo de Jesús resultó tan atroz como los crímenes que cometió y en el documental se muestran imágenes y fotos del momento.