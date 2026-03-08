Suscríbete
Series y Cine

El documental de ViX sobre narcosatánicos de México; está en el top ten y revela la vida oculta de su líder

Con videos inéditos o poco conocidos se reconstruye esta trágica historia

Marzo 07, 2026 • 
Alejandro Flores
narcosatanicos vix.jpg

La tragedia sucedió en Tamaulipas

ViX

El nombre de Sara Aldrete se hizo famoso a comienzos de los años 90, cuando la prensa comenzó a llamarla “la narcosatánica”.

Para la gente, se convirtió en la figura más llamativa de un grupo criminal cuya historia ahora se reconstruye en un documental de ViX.
Aldrete siempre ha negado su culpabilidad en el caso conocido desde entonces como “los narcosatánicos”, y del cual se recuperan imágenes inéditas o que no se habían visto desde que fueron transmitidas en televisión en aquella época.
La investigación de este documental llamado simplemente “Narcosatánicos” se centra en cambio en Aldo de Jesús Constanzo, quien fue identificado como el líder de esta banda que operaba en Matamoros, Tamaulipas.
NO TE PIERDAS: Poncho de Nigris se graba regalando dinero a “gente del barrio” y lo acusan de hacerlo por publicidad
En su sinopsis oficial, ViX presenta este trabajo como una reconstrucción amplia de lo que que significó para la sociedad de la época:

“La desaparición de un estudiante estadounidense desata una investigación que revela una organización criminal envuelta en prácticas oscuras. Un tiroteo final expone conexiones con políticos y celebridades”.

El final del líder de los narcosatánicos

El documental explora no solamente las actividades criminales de Aldo de Jesús Constanzo, también las atrocidades que cometió por su actividad como santero. El rancho en el que operaba se encontraron fosas clandestinas de al menos 13 personas.
Con imágenes que en ese tiempo se transmitieron en los noticiarios de Televisa, el documental muestra momentos impactantes, como la captura de la banda, ocurrida en la Ciudad de México y de manera fortuita luego de que Sandra arrojó por la ventana un recado escrito en un papel pidiendo auxilio.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

mario bezares apostarías por mi (1).jpg
Famosos
“Mario Bezares es un manipulador": la quinta pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?” no lo perdona
El reto de eliminación enfrentó a Lorenzo Méndez y Claudia Galván contra Alejandra Jaramillo y Beta
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
tiby medina.jpg
Famosos
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”
La cuarta eliminación se canceló ante la noticia
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte infiel.jpg
Famosos
Adrián Di Monte confiesa su modus operandi para ser infiel ¡enfrente de su esposa!
El actor, que fue acusado por su anterior pareja Sandra Itzel de haberla engañado, hizo fuertes declaraciones
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupillo irvera taina.jpg
Famosos
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
La pareja entrará como infiltrada al reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos ponce karina banda.jpg
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
La pareja está por cumplir cuatro años de feliz matrimonio
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
segundoeliminado apostarias ´pr mi.jpg
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
La segunda pareja eliminada estuvo a punto de salvarse pero la producción revisó un video y los sancionó
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores

De hecho, a partir de ese hecho es que Aldrete ha construido su defensa ya que asegura que ella estaba secuestrada y nunca participó de los actos criminales.
El castigo de Aldo de Jesús resultó tan atroz como los crímenes que cometió y en el documental se muestran imágenes y fotos del momento.

narcosatánicos VIX
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
elmochaorejasenocleaño (1).jpg
Series y Cine
Documental de ViX revela quién es el policía que traicionó a Daniel Arizmendi; en la serie es Enoc Leaño
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
rojo amanecer niño carlitos.jpg
Series y Cine
Carlitos, el niño sobreviviente de “Rojo Amanecer”, aparece 37 años después: así vive y este es su plan
Febrero 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
mochaorejas.jpg
Series y Cine
Revelan el rating de “El Mochaorejas”, la serie de ViX protagonizada por Damián Alcázar
Enero 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
mochaorejas vix.jpg
Series y Cine
Así cayó “El Mochaorejas": la serie de ViX recrea la captura del criminal que no sentía remordimientos
Enero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
fátima bosch harvard.jpg
Famosos
Fátima Bosch explota en Harvard contra estudiante que le pide devolver la corona de Miss Universo
“Te quieres hacer viral”, le dijo la reina de belleza
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho de nigris (1).jpg
Famosos
Poncho de Nigris se graba regalando dinero a “gente del barrio” y lo acusan de hacerlo por publicidad
El influencer fue a la Granja Sanitaria, en Monterrey, y lo comparan con Adrián Marcelo
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
fantasma-opera-detras.png
Famosos
Detrás de “El Fantasma de la Ópera” con Lina de la Peña y Edward Salles
Los protagonistas del exitoso musical nos comparten parte de la intimidad de sus icónicos personajes.
Marzo 07, 2026
 · 
Edson Vázquez
paolaramones-daniel-tovar-.png
Famosos
Paola Ramones y Daniel Tovar: ¿Cómo va su noviazgo pese a la diferencia de edad y la distancia?
La hija de Adal Ramones dirigió a su novio en el cortometraje que hizo sobre el secuestro de su padre.
Marzo 07, 2026
 · 
Nayib Canaán