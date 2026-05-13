¿Qué ha sido de Valentino Lanús y por qué volvió a alejarse del medio artístico a sus 51 años?

Hubo una época en la que su rostro dominaba las pantallas y su nombre era sinónimo de romance juvenil, éxito y suspiros colectivos. A inicios de los años 2000, Valentino Lanús, cuyo nombre real es Luis Alberto López Ayala, se convirtió en uno de los protagonistas más queridos de la televisión mexicana gracias a telenovelas como Primer amor...a mil por hora, El juego de la vida, Amar otra vez y Alborada. Hoy, esa etapa parece lejana... y deliberadamente cerrada.

Aunque en 2023 sorprendió con un breve regreso a los foros protagonizando junto a Susana González el melodrama Tu vida es mi vida, la ilusión de verlo de vuelta en los protagónicos duró poco. El actor ha decidido, una vez más, retirarse del medio artístico. Pero lejos de tratarse de una crisis o falta de oportunidades, su decisión responde a una convicción profunda: transformar su vida desde adentro.

Lo vimos recientemente en el Teatro Xola Julio Prieto, donde, junto a Karyme Lozano, fue padrino de la función para prensa e invitados especiales de la obra Oh Karen!, la historia de una gata. Sereno, vestido con uno de sus característicos atuendos tipo kimono, el actor se mostró cercano, reflexivo y completamente en paz con la vida que ha elegido.

Durante su encuentro con TVyNovelas, dejó claro que su relación con la televisión es, por ahora, distante: “Es una carrera de un gran esfuerzo, una gran preparación, de mucho que defender y de mucho que avanzar. Ahorita casi no hay cosas bonitas en televisión, no hay buenas historias, hay que buscarle, hay que buscarle bien”. Sin embargo, no cierra la puerta del todo: “La verdad es difícil que yo regrese a la televisión, pero no es algo imposible... si existe un proyecto que engrandezca nuestra humanidad... entonces lo tomaré”.

Su retorno en 2023 encendió la esperanza de sus seguidores, quienes lo recuerdan como uno de los galanes más emblemáticos de su generación.

No obstante, para Valentino Lanús, volver a la actuación no significaba retomar una carrera, sino experimentar desde otro lugar.

“Yo voy caminando hacia adelante y hacia la luz... lo que pudieron decir de mí y los chismes ya no me importan”, nos confesó con total honestidad.

Ese regreso fue breve porque su prioridad está en otro lado: en su evolución personal. Tras más de una década de transformación interna, Lanús ha construido una vida lejos del ruido mediático, centrada en la espiritualidad, la disciplina física y el autoconocimiento. El actor que saltó a la fama junto a Anahí y Ana Layevska ha encontrado en las artes marciales una filosofía de vida. No se trata solo de ejercicio, sino de una práctica integral que lo mantiene enfocado.

“Yo ya me acostumbré a vestirme así (con kimonos)... me dediqué a las prácticas, a entrenar, pero a darle de manera muy estricta. Es algo muy serio”, explicó. “Entreno en muros de concreto... tengo prácticas muy avanzadas de artes marciales”.

Incluso comparte con entusiasmo su compromiso actual: “Ahorita estoy entregado al kung Fu, pero fuerte”. Para él, esta disciplina ha sido clave para atravesar momentos complejos y encontrar estabilidad: “Lo he hecho por el fortalecimiento, por la disciplina, para centrarme, para pasar las tormentas”. Lejos de los reflectores, Valentino ha redefinido lo que significa triunfar. Ya no se trata de ratings ni de fama, sino de plenitud. “Estamos vivos, estamos en esperanza... yo estoy disfrutando de la vida, hay cosas fascinantes pasando”, dijo con una sonrisa serena.

También recordó con cariño su pasado, aunque sin nostalgia que lo ate: “Hace poco me reencontré con mis compañeras de El juego de la vida. Imagínate que pasaron 25 años...”. Y cuando se le preguntó sobre su apariencia juvenil, respondió con su característico tono espiritual: “¿Qué si tengo un pacto con alguien para verme joven? Yo solo hago pacto con Dios. La luz es lo único que te mantiene ahí”.

Lo que queda claro es que Valentino Lanús marcó una época. Su paso por la televisión, aunque no tan extenso como el de otros actores, dejó una huella imborrable en el público. Fue el rostro de una generación que creció con historias románticas, personajes entrañables y emociones intensas.

Hoy, a sus 50 años, su historia es distinta. Es padre de María Magdalena, nacida en 2016, y ha dedicado más de una década a explorar la conciencia y el desarrollo humano. Ha invertido 13 años en prácticas que, asegura, pueden llevar a un “gran despertar instantáneo” sin necesidad de sustancias externas, solo a través de la mente y la disciplina espiritual. ¿Volverá algún día? La pregunta sigue en el aire. Y aunque su respuesta no es un “no” definitivo, tampoco es una promesa. “Siempre lo he dicho... cuando llegue un proyecto así le entro feliz”, comentó, dejando claro que tendría que tratarse de algo excepcional. Mientras tanto, el hombre que conquistó corazones en la pantalla ha elegido conquistarse a sí mismo. Y en ese camino, los reflectores parecen innecesarios.