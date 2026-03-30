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Marcela Mistral revela conversación que le rompió el corazón antes de Ring Royale: “Preferían a Poncho”

La influencer contó que Supernova la rechazó y eso dio origen al Ring Royale

Marzo 29, 2026 • 
Alejandro Flores
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Mistral venció a Karely Ruiz

Instagram

Marcela Mistral dice que nunca antes se había preparado como lo hizo para pelear en la función de Ring Royale.

La influencer y esposa de Poncho de De Nigris habló en el podcast de su sobrino, Aldo de Nigris, sobre lo que significó para ella subirse a boxear contra Karely Ruiz.

“Por eso dije que era la primera vez que ganaba algo: es verdad. Y eso fue porque me preparé como nunca”.

Marcela Mistral y Karely Ruiz fueron la función estelar del evento y al final, cuando fue declarada ganadora, la conocida como “la Musa” lloró de la emoción.
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Detrás de ese llanto no solamente estaba el sabor de la victoria, sino una historia que comenzó un año atrás, cuando recibió una llamada de los organizadores de Supernova.

¿Por qué rechazó Supernova a Gabriela Mistral?

De acuerdo con lo que narró en el podcast de Aldo, Supernova la busco para proponerle pelear en la función de este 2026. Este evento es la competencia de Ring Royale y se realiza desde 2025 por lo que el evento de abril de 2026 será su segunda edición.

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Mistral cuenta que después de recibir la llamada, lo platicó con Poncho de Nigris.

“Le pregunté su opinión y me dijo: déjame verlo. Y entonces él les marca pero le dicen que no, que ya no me quieren a mí pero que a él sí lo quieren”.

Marcela dice que el corazón se le resquebrajó pero no se dejó caer.

“Pasa el tiempo y es cuando pensamos en hacer una pelea conmigo y con Karely, viajamos para proponerlo y nos dice que sí. Ya de ahí comienza a surgir la idea de Ring Royale”.

Mistral venció a Karely Ruiz en dos rounds por decisión unánime.

Marcela Mistral Ring Royale
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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