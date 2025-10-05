Suscríbete
Viral

Detienen a Omar ‘N’, exjugador de Chivas, por presunto abuso sexual contra una menor

Jugó en la Copa Mundial de la FIFA 2006 en Alemania.

October 04, 2025 • 
TVyNovelas
omar-bravo-detenido-.jpg

Omar N, exjugador de Chivas

Omar ‘N’, exjugador goleador de Chivas, fue detenido por autoridades por presunto abuso sexual contra una menor de edad.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la aprehensión del futbolista tras un operativo en el municipio de Zapopan.

Según primeros reportes, el abuso contra la menor de edad se dio más de una vez en los últimos meses, y supuestamente, habría cometido actos similares con anterioridad.

Omar ‘N’ tiene en su contra una carpeta de investigación, por lo que elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, logró capturar al futbolista que jugó en la Copa Mundial de la FIFA 2006.

Omar “N”, fue capturado en Zapopan y se reportó que en las próximas horas será traslado al complejo penitenciario de Puente Grande Jalisco.

abuso sexual detención
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
televisa-acapulco-1.jpg
Viral
Así fue la reinauguración de Televisa Acapulco: Las nuevas instalaciones están en la Costera Miguel Alemán
October 01, 2025
 · 
TVyNovelas
Lupita-TikTok.jpg
Viral
Lupita TikTok revela su boda con Ricardo ’N’, pero él sigue detenido por violencia sexual
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Tyra-Spaulding .jpg
Viral
Hallan sin vida a ExMiss Universo Jamaica; se habría quitado la vida: “Mi mente me está matando”
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
Marianne Gonzaga confiesa que en prisión usaba jabón Zote para su skincare y “aprendí a barrer”
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
aldo de nigris (1).jpg
Famosos
El pasado futbolero de Aldo de Nigris: siempre ganaba pero decidió retirarse por esta razón
El finalista de La Casa de los Famosos México parecía destinado a seguir los pasos de sus tíos Toiño y Aldo, que jugaron en Monterrey en primera división
October 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
susana zabaletaricardo perez.jpg
Famosos
Susana Zabaleta lanza duro mensaje contra Samii Herrera por decir que su novio la busca
La actriz opina que la sociedad actual es más crítica con las mujeres que con los hombres
October 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
salvador zerbni mama papa.jpg
Famosos
El primer finalista de Top Chef VIP llora al ver a su madre: “Mira lo que hice”
El reality show de cocina está en sus días finales
October 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
sean combs.jpg
Hollywood
Un video fue la clave para sentenciar a Sean Combs a 4 años y 2 meses de prisión
La defensa del rapero pedía que la sentencia fuera, máximo, de 14 meses
October 03, 2025
 · 
Alejandro Flores