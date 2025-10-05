Detienen a Omar ‘N’, exjugador de Chivas, por presunto abuso sexual contra una menor

Omar ‘N’, exjugador goleador de Chivas, fue detenido por autoridades por presunto abuso sexual contra una menor de edad.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la aprehensión del futbolista tras un operativo en el municipio de Zapopan.

Según primeros reportes, el abuso contra la menor de edad se dio más de una vez en los últimos meses, y supuestamente, habría cometido actos similares con anterioridad.

Omar ‘N’ tiene en su contra una carpeta de investigación, por lo que elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, logró capturar al futbolista que jugó en la Copa Mundial de la FIFA 2006.

Omar “N”, fue capturado en Zapopan y se reportó que en las próximas horas será traslado al complejo penitenciario de Puente Grande Jalisco.