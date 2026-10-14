Emilio Osorio confiesa que NO SE PUEDE meter al mar por sus prácticas de santería: (puede) “que me agarre”

“No es un hecho de que no es miedo al mar, es el respeto a lo que puede pasar en el mar”.

Emilio Osorio abordó por primera vez sus creencias y cómo por la devoción a ‘Yemayá’ no puede meterse a nadar al mar y también evita permanecer demasiado tiempo en el agua.

Y es que ‘Yemayá’ es una de las deidades principales de la religión ‘Yoruba’, popularmente conocida como santería, y es considerada ‘La Reina del Mar y de las aguas saladas’.

Fue durante una entrevista para ‘Los Número 1 Podcast’, donde el hijo de Niurka explicó que “yo no me puedo meter al mar”. Sin embargo, Emilio aseveró que no se trata de miedo, sino de ubicar los riesgos del océano y mantener una actitud de respeto.

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Osorio comparó el vínculo “al ser hijo de ‘Yemayá’, o sea, la regente” con el de una madre que abraza, cuida y contiene a su hijo. Por ello, existe más riesgo de que el mar lo atraiga hacia él. “Tengo más posibilidad de que el mar me agarre”, dijo.

Según sus creencias, Emilio dice que esta manera de entender el océano lo acompaña desde pequeño. “Yo decía ‘gü*y, es mi mamá’”. Luego advirtió que “no es un hecho de que no es miedo al mar, es el respeto a lo que puede pasar en el mar”.

Aunque lejos de no acercarse nunca, Emilio describe que combina sus creencias con precauciones. “Voy al mar, saludo al mar, siento el agüita en mis pies y le digo: ‘Ay, mamá, no sé, chale, estoy triste por esto’”, relató.

Al tiempo, expresó que ese diálogo se convierte en una oportunidad para desahogarse y procesar sus emociones, aglomeraciones que describió como una especie de terapia personal.

También explicó que pide permiso antes de subir a una embarcación y que, cuando nada, prefiere hacerlo durante periodos cortos.

Con el paso del tiempo, asegura haber encontrado un sentido práctico en esas enseñanzas: “La religión lo único que me hizo fue tener una prevención real a un peligro real”, indicó.

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Cabe recordar que Niurka, madre del actor, ha hablado públicamente de su fe y se ha identificado como practicante de la religión ‘Yoruba’. “Yo no hago santería, yo soy santera. Soy de la religión ‘Yoruba’”, le dijo en una entrevista pasada a Yordi Rosado.