¡Peor que Luisito Rey! El papá de Jesse y Joy no les daba ni para una quesadilla en las giras

Los hermanos Huerta narran la dolorosa historia de aquella primera etapa en la que su papá controlaba su dinero... y sus vidas

October 08, 2025 • 
Alejandro Flores
jesse y joy.jpg

El documental revela también su infancia con una educación rígida

HBO

“Al principio todo era Jesse, Joy y Eduardo” cuenta Javier Baca, el primer mánager de giras de Jesse y Joy, el dueto mexicano ganador de un Grammy americano y cinco latinos.

¿Y quién era Eduardo? Era el papá de Jesse y Joy, un pastor obsesionado con su imagen que obligaba a sus hijos a fingir que eran la familia perfecta.
“Cuando íbamos a la iglesia en la camioneta, mi papá y mi mamá tenían pleitos tremendos, y nosotros llorábamos y estábamos muy asustados. Pero en cuanto llegábamos a la iglesia era todo sonrisa porque teníamos que ser la familia perfecta”, cuenta Joy en una entrevista que forma parte del documental “Lo que nunca dijimos”.
En efecto, los hermanos Huerta narran anécdotas de lo que sucedía dentro de su familia mientras su éxito y fama crecía gracias la extraordinaria voz de Joy y la capacidad instrumental de Jesse.

“No sabíamos cuánto dinero entraba”

Jesse cuenta que en los primeros años nunca supieron de cuánto eran los contratos con su disquera porque todo lo firmaba siempre su papá.
Joy lo recuerda así:

“Y no podía hacer nada; y Jesse tampoco podía decir nada porque teníamos 19 y 22 años y si decíamos algo lo único que provocábamos eran problemas con mi papá”.

De modo que cuando cobraron su primer cheque, Jesse tenía muy claro para qué quería su dinero: comprar guitarras.
Pero no. Su papá cobró el cheque y sin avisarles y gastó el dinero en compar una camioneta para su iglesia.

El dinero que nunca llegó a manos de Jesse y Joy

El testimonio más crudo es el de Javier Baca, su primer mánager de gira, que los acompañó para los conciertos de aquel disco debut, Esta es mi vida, que cautivó por su pop ligero pero elaborado.

“No íbamos de gira y ellos iban bastante limitados de dinero”, cuenta Baca.
¿Cuánto era “limitados”?
La propia mamá de Jesse y Joy lo recuerda:

“Se iban con 200 pesos y a mí me daba mucha tristeza porque no había más dinero... no que yo supiera”.

Baca completa la anécdota con una frase demoledora y que da cuenta de lo dolorosos que fueron aquellos años para Jesse y Joy.

“Yo decía: oye, qué raro, debería haber un poco más afluencia de dinero, aunque sea para que se compren unas quesadillas en el camino”.

El papá de los hermanos Huerta murió en 2013, cuando ellos justamente estaban publicando el álbum que los internacionalizó: "¿Con quién se quedará el perro?”

Jesse y Joy HBO Max
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
