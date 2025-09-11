Suscríbete


Jesse y Joy se sinceran como nunca: su padre, un pastor evangélico, “nos tenía asfixiados a los dos”

Los hermanos destapan un drama familiar por el que ambos huyeron de su casa.

September 11, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Jesse-Joy-papá.jpg

Los cantantes eligieron la música como un refugio para salir de su hogar.

YouTube

“Le dije: necesitamos hacer el disco de nuestra vida para salirnos de aquí”.

Los cantantes Jesse y Joy abrieron su corazón, y como nunca antes, relataron episodios de su vida personal. Esto como parte de su nuevo documental titulado ‘Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos’, de HBO.

“Yo no paraba de pensar en cómo me iba a salir de mi casa”, dice entre lágrimas Joy. “Yo la estaba pasando muy mal. Nos tenía asfixiados a los dos”, cuenta Jesse en el trailer del proyecto.

Jesse y Joy revelaron que su padre, Eduardo Huerta, un pastor evangélico, era una figura absolutamente autoritaria. Por lo que ambos lograron su independencia gracias a la música.

“Le dije: necesitamos hacer el disco de nuestra vida para salirnos de aquí con fuerza”, recordó Joy. Mientras su hermano añade sobre las terribles experiencias junto a su padre: “siempre quiso estar presente en el proceso de las canciones. Se enojaba si escribíamos sin él”, dijo Jesse.

Eduardo Huerta, padre de Jesse y Joy, falleció en 2013, siendo absolutamente controlador. “A mi papá le gustaba sentir poder. Le importaba mucho su imagen y lo que la gente dijera de él”, dijo Joy.

Y antes todas sus exigencias, ella era “la hija perfecta”, pues le obedecía en todo, mientras que su hermano era “la oveja negra”, sobre todo cuando se volvió padre aún siendo adolescente. Esto se volvió una vergüenza, el peor ejemplo que podía dar como hijo de un pastor, relatan los hermanos.

Joy recuerda que no la dejaban salir de la casa y tener una vida de adolescente.

“Me empecé a sofocar”, admite ella. Joy luego conoció a su actual esposa. “Quería estar todo el tiempo con ella”, dice sobre Diana Atri, con quien tiene a su hijos Noah y Nour.

“Al mismo tiempo, era como: le voy a romper el corazón a mis papás y aparte me voy a ir al infierno”, pero en ese momento “yo le dije a Joy que contaba conmigo”, indicó Jesse, volviéndose su gran apoyo tras revelar al mundo que el amor de su vida era una mujer.

La serie documental se estrena el 25 de septiembre en HBO Max.

Jesse y Joy
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
