Emiliano Aguilar acusó falsamente a su ex manager de robarle dinero

Emiliano Aguilar esté en medio de un caos financiero dentro de su empresa.

El hijo de Pepe Aguilar ha tenido un crecimiento exponencial en los meses recientes, lo que se ha reflejado en la mayor proyección de su música en redes sociales y sus conciertos en foros cada vez más grandes.

El pleito con su familia lo ha convertido en figura mediática con apariciones incluso en canales de televisión de habla hispana en Estados Unidos, como El Gordo y la Flaca, de Univisión.

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Pero al mismo tiempo, su empresa comenzó a llenarse de intrigas entre su círculo más cercano de colaboradores.

El infierno que vive Emiliano Aguilar

Esta semana explotó la crisis y comenzó con el rompimiento entre Emiliano Aguilar y Los Empolvados, que era al mismo tiempo su grupo musical y equipo de relaciones públicas.

La separación fue tersa... pero solo durante un día porque luego de publicar un video donde se agradecían mutuamente por el tiempo que trabajaron juntos, Emiliano arremetió contra Rocke, el director de Los Empolvados, acusándolo de haberse quedado con el dinero de los adelantos que muchos empresarios pagaron.

Emiliano ahora también descubre que su manager anterior Abdul Famoso, es inocente. El hijo de Pepe Aguilar lo había acusado en enero de robarle dinero, por lo cual se separaron.

Aguilar tiene nueva información y todo indica que aquel robo no fue perpretado por Abdul por lo cual decidió pedirle perdón.

“Yo pensé que me había robado pero me acabo de enterar que nunca me robó un centavo; malamente yo la regué, me dejé influenciar por otras personas”

La coincidencia es que Emiliano se separó de Abdul apenas unas semanas después de haber empezado a colaborar con Los Empolvados.