El tercer finalista de "¿Quién es mejor?” canta igualito a José José y hace llorar a Marie Claire

“Almohada” es una canción trágica.

Compuesta por el nicaragüense Adán Torres, narra la historia de un hombre que no puede tener a su lado a la mujer que ama y esta inspirada en una historia real: Adán la compuso mientras estaba en Los Ángeles, estudiando y trabajando.

En voz de José José se convirtió en un himno de la balada romántica de fines de los 70. Y Toda esa energía es la que Ismael Citur logró capturar en la interpretación que hizo durante su participación en el tercer programa de "¿Quién es mejor?”.

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¿Por qué lloró Marie Claire Harp en "¿Quién es mejor?”?

El adolescente impresionó primero con su presencia y luego con su voz: la tesitura y color son idénticos a la que tenía José José en aquella etapa en la que ya no tenía la potencia de sus primeros años pero había desarrollado un mejor calidad interpretativa.

Ismael Citur cantó “Almohada” y desde el primer verso Marie Claire Harp, la conductora principal del programa, le reclamó: ¿Por qué me haces llorar?

Cuando terminó de cantar Ismael, Marie Claire se acercó a él hecha un mar de lágrimas y lo abrazó.

Profundamente conmovida, le explicó la razón de su emotividad:

“Es que esa era la canción favorita de mi papá”.

¿Quiénes son los finalistas del tercer programa de "¿Quién es mejor?”?

Ismael fue el finalista elegido por el público mientras que los jueces eligieron a Lía, otro talento joven.

En su caso, Lía mostró su talento para la acrobacia, lo cual dejó a Yordi Rosado, Michelle Rodríguez y el Diablito, profundamente impactados.

Con apenas 11 años, Lía mostró en el escenario un show plagado de contorsiones “imposibles” que ella ha logrado a través de disciplina y esfuerzo.