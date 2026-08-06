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El hijo de Yahir exhibe que mujer LO GRABÓ a escondidas y se dice cansado del acoso

Tristán expresó su molestia y dijo que preferiría que se le acercaran a pedirle una foto.

Agosto 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Tristan-Yahir.jpg

Tristán puso en evidencia a una mujer que lo grabó a escondidas en la farmacia.

Instagram

“Yo a todos les acepto la foto, yo no soy el hijo de Yahir ese que piensan”.

Tristán está enfrentándose a la popularidad diaria de su padre, Yahir, quien en las últimas semanas se ha convertido en favorito de ‘La Casa De Los Famosos México’.

Y es que el hijo mayor del cantante tomó sus redes sociales para contar que de forma recurrente las personas que lo encuentran en la calle y lo reconocen, le toman fotografías o videos sin su consentimiento.

Al sentir el acoso de la gente, Tristán se dijo harto, por ello tomó una decisión definitiva.

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@fann19891

♬ Heartsease - Miles

Mediante sus historias de Instagram, narró que la tarde del martes 4 de agosto acudió a una farmacia en su natal Hermosillo y una mujer que también estaba en el local, lo reconoció y a escondidas comenzó a grabarlo. Al percatarse, el primogénito del intérprete de ‘Alucinado’ expresó que no entendía por qué no se acercaba a pedirle una fotografía.

"¿Qué onda mi raza de Instagram?, entré ahorita a la Farmacia Guadalajara, es la tercera vez en el día, topa, aquí, todos saben que soy hijo de Yahir, aquí en Hermosillo, pinch* pueblo chiquito, ustedes saben pero, algo que se me hace de muy mal gusto, es que, si estoy en un hotel o en un Airbnb, en lo que sea ¿eh?, no me dicen ‘oye, ¿eres el hijo de Yahir?, ¿me puedo tomar una foto contigo?’, yo a todos les acepto la foto, yo no soy el hijo de Yahir ese que piensan”, manifestó el joven.

Al tiempo, dijo que de ahora en adelante también grabará a quienes pretendan capturarlo sin su permiso, esto con la finalidad de poner a la gente en una misma situación de incomodidad que supone ser retratado de forma inesperada.

“La señora ve que la cacho, la empiezo a grabar y sale corriendo y, voy a empezar a hacerlo con todos, con todos, para que sientan tantito la exposición, porque a mí no me molesta, gü*y, pero da mucho ‘cringe’ que lo hagan, porque ustedes salen corriendo, no yo, pónganse verg*s”, expresó.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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NO TE VAYAS SIN LEER: Yahir revela que su hijo Tristan lleva un buen tiempo en sobriedad: “Ha sido una relación dura”

Tristán cumplió su promesa y al poco tiempo publicó un video donde se ve a una mujer, que se encuentra a espaldas, abandonar la farmacia apresurada y sin mirar atrás.

Tristán Yahir
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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