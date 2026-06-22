Antiguas declaraciones de Oliver Tree alimentan la teoría de que su muerte fue un “atentado”

El padre de Gaspi provocó la sospecha: “Mi hijo no murió en un accidente”, dijo.

El influencer Gaspi y el músico Oliver Tree murieron en un choque de helicópteros en Brasil, una tragedia tan lamentable como insólito. La primera reacción del papá de Gaspi fue esa declaración que ha generado una polémica en torno al fatal choque aéreo.

“Para mí, fue un atentado”.

Las investigaciones de las autoridades brasileñas no tendrán un resultado final hasta dentro de un mes cuando terminen los peritajes de ambas aeronaves.

El video de Oliver Tree contra su ex disquera

Por lo pronto, en redes sociales ha resurgido un video en el que Oliver Tree aparece visiblemente molesto contra su disquera y que ha alimentado la teoría de que él y Gaspi no fueron víctimas de un accidente, sino de un complot.

En el mensaje de Tree, publicado en los primeros días de abril, el cantante acusa a Atlantic Records de haberlo dejado a la deriva en el disco que estaba por lanzar.

“No hay presupuesto de promoción para los videos, no hay dinero para promover el disco, parece que se les olvidó que les hice ganar miles de dólares”.

Una versión de este video, en el que Oliver Tree habla en inglés, asegura que el cantante asegura que algunas personas le aconsejaron “tener cuidado”, suponiendo que hubo una amenaza tras su rompimiento con Atlantic Records.

Sin embargo, en el video no existe tal declaración.

Sus fans han aprovechado, no obstante, para conectar ambos acontecimientos, la declaración del papá de Gaspi y la pelea de Oliver Tree con Atlantic Records para alimentar la teoría.