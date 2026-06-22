Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Antiguas declaraciones de Oliver Tree alimentan la teoría de que su muerte fue un “atentado”

El papá de Gaspi, influencer que también murió en el choque de helicópteros, fue el primero en lanzar al aire la sospecha

Junio 21, 2026 • 
Alejandro Flores
oliver tree.jpg

Oliver Tree

Instagram

El padre de Gaspi provocó la sospecha: “Mi hijo no murió en un accidente”, dijo.

El influencer Gaspi y el músico Oliver Tree murieron en un choque de helicópteros en Brasil, una tragedia tan lamentable como insólito. La primera reacción del papá de Gaspi fue esa declaración que ha generado una polémica en torno al fatal choque aéreo.
“Para mí, fue un atentado”.

Las investigaciones de las autoridades brasileñas no tendrán un resultado final hasta dentro de un mes cuando terminen los peritajes de ambas aeronaves.

El video de Oliver Tree contra su ex disquera

Por lo pronto, en redes sociales ha resurgido un video en el que Oliver Tree aparece visiblemente molesto contra su disquera y que ha alimentado la teoría de que él y Gaspi no fueron víctimas de un accidente, sino de un complot.
En el mensaje de Tree, publicado en los primeros días de abril, el cantante acusa a Atlantic Records de haberlo dejado a la deriva en el disco que estaba por lanzar.

“No hay presupuesto de promoción para los videos, no hay dinero para promover el disco, parece que se les olvidó que les hice ganar miles de dólares”.

Una versión de este video, en el que Oliver Tree habla en inglés, asegura que el cantante asegura que algunas personas le aconsejaron “tener cuidado”, suponiendo que hubo una amenaza tras su rompimiento con Atlantic Records.
Sin embargo, en el video no existe tal declaración.

Más noticias virales
Hombre-cesarea.jpg
Viral
Arrestan a hombre que hizo cesárea a su hija de 19 años con UNAS TIJERAS; descubren insólito motivo
El padre de la joven dijo que no tenía dinero para llevarla a un hospital, pero luego destapó el verdadero motivo y dejó a todos atónitos.
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Detienen a extranjero que presuntamente abusaba sexu4lmente de un menor EN UN BALCÓN en Colombia
Junio 15, 2026
Viral
Van 4 muertos por TEQUILA ADULTERADO en XV Años de Guanajuato; fallecen papás y hay 38 intoxicados
Junio 15, 2026
Viral
Mujer es lanzada en un salto bungee pero no estaba amarrada a la soga y MUERE; hay 2 fugitivos
Junio 13, 2026
Viral
Falsa psiquiatra de Puebla, Marilyn Cote, que afirmaba CURAR LA DEPRESIÓN en 8 días, ¿podría salir de prisión?
Junio 12, 2026
Secuestro.jpg
Viral
Rescatan a mujer tras 10 meses SECU3STRADA en casa de sus suegros; la alimentaban con arroz crudo
Junio 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hermanos-herencia.jpg
Viral
La madre murió, no dejó testamento y cuatro hermanos se m4taron POR LA HERENCIA; dejan con vida al papá
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Exalcalde-Brasil.jpg
Viral
Exalcalde LE QUITA la vida a su esposa en plena firma del divorcio… y aparece en el baño de forma trágica
Junio 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Sus fans han aprovechado, no obstante, para conectar ambos acontecimientos, la declaración del papá de Gaspi y la pelea de Oliver Tree con Atlantic Records para alimentar la teoría.

creadores
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
enrique aguilera lidia avila.jpg
Famosos
El escalofriante momento en que Lidia Ávila descubrió que Enrique Aguilera había muerto
Junio 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
paco sayanley mario bezares.jpg
Famosos
Mario Bezares pide a productores del documental de Paco Stanley que vayan a la fiscalía
Junio 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
laiura zapata enfermera.jpg
Famosos
¿Quién es la enfermera condenada por maltratar a la abuela de Thalía y por qué se decía inocente?
Junio 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
chef sandra azteca.jpg
Famosos
Filtran video de la chef de “Venga la Alegría” en la clínica donde murió: “Llegó por su propio pie”
Junio 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
jorge losa mama luto (1).jpg
Famosos
Jorge Losa está de luto por la muerte de su madre: publica desgarrador video y le hace una promesa
El actor y ex habitante de La Casa de los Famosos cuidó a su madre día y noche durante el último mes
Junio 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
valeria-marin-tudn-.jpg
Famosos
Valeria Marín, enamorada de su amor y del fútbol en La jugada del verano junto a su esposo Julián Gil
La conductora de TUDN nos cuenta cómo vive su participación con TUDN y lo que significa compartirlo con su esposo.
Junio 20, 2026
 · 
Edson Vázquez
memoschutz--.jpg
Famosos
Memo Schutz nos habla del deporte, familia, sacrificios y su filosofía: “No le tengan miedo al ‘no’”
El comentarista deportivo reflexiona sobre trabajar, resistir y no perder la capacidad de disfrutar la vida.
Junio 20, 2026
 · 
Gilberto Barrera
bruce willis.jpg
Famosos
Bruce Willis reaparece; así luce a 4 años de que le diagnosticaron demencia frontotemporal
El actor estuvo en el cumpleaños 50 de su esposa Emma Heming
Junio 20, 2026
 · 
Alejandro Flores