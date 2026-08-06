Carlos Trejo es el PRIMER CONFIRMADO para ‘La Granja VIP 2’: “va a pasar algo y quiero estar presente”

“Soy muy amiguero, no sé quién me vaya a tocar en mi grupo, pero lo que sí puedo decirte es que soy muy protector”.

Es oficial. Carlos Trejo es el primer confirmado para ingresar al reality ‘La Granja VIP 2’. El concursante del proyecto de TV Azteca dijo que no tiene miedo y que aceptó el reto por su gran amor por los animales y su capacidad para ser empático con otros.

Aunque en las redes sociales ya se habían dado pistas del que sería el primer granjero, fue hasta su aparición en ‘Venga la Alegría’ que se hizo oficial su participación.

“Qué emoción, la verdad, yo creo que este reality me va a quedar bien moldeado”, expresó.

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‘El Cazafantasmas’ les dijo a Krystal Silva, una de las presentadoras de ‘La Granja VIP’, y a su compañero Ricardo Cazáres, que ya tenía ventaja, pues en su carrera ha podido estar en diversas ocasiones en la zona donde está instalada ‘La Granja’, en el Ajusco.

“Es un lugar maravilloso, un lugar donde se han llevado a cabo una cantidad de eventos históricos, estoy seguro que, en cualquier momento, va a pasar algo en ese lugar y quiero estar presente”, indicó.

Otro punto a su favor, según Trejo, es que tiene un gran amor por los animales, al grado de que en la actualidad tiene de compañía a un lobo.

“Me encantan los animales, imagínate, tengo un lobo como mascota y, ando caminando con mi lobo para todos lados, dime si no amo a los animales, me encantan los animales, soy muy protector de ellos”, indicó.

Al ser cuestionado sobre las polémicas que se gestan al interior de los realities, Carlos Trejo dijo que está preparado, pues es un hombre abierto al que le gusta crear lazos amistosos.

“Soy muy amiguero, no sé quién me vaya a tocar en mi grupo, pero lo que sí puedo decirte es que soy muy protector, aguas con que se metan con ellos (su equipo), la gente sabe que soy muy neta, que soy una persona muy leal, no soy una persona que pueda ser manipulable, sé ser muy buen amigo, pero también sé defender las cosas”, precisó ‘El Cazafantasmas’.

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Finalmente, se dijo contento de que los televidentes puedan observar al famoso como una persona normal que realiza los quehaceres domésticos.

“Poca gente conoce a Carlos, que Carlos es la otra parte de la moneda, si supieran que es el Carlos que barre, que lava, que trapea, que lava trastes, que ayuda en la cocina, yo creo que la gente se va a sorprender mucho cuando vean a ese Carlos, que es totalmente diferente a Carlos Trejo”, concluyó.