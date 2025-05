Bárbara de Regil sostiene que Memo del Bosque la quiso besar aunque era casado: “Señor asqueroso”

Durante un episodio del reality show “Secreto de Parejas”, Bárbara de Regil sorprendió al revelar que fue acosada por el productor Memo del Bosque cuando iniciaba su carrera.

“Hace muchos años me habló, cuando estaba en un programa y estando en su oficina se me lanzó a besos. Él es Memo del Bosque”, dijo la actriz, quien reiteró: “No busco dañar a nadie, simplemente lo conté como parte de un proceso personal”.

Dichas declaraciones fueron grabadas hace meses, incluso antes de que muriera el productor Memo del Bosque. Sin embargo, Bárbara de Regil sostiene su historia.

Así lo reveló en “De primera mano”, este 22 de mayo de 2025

“Sentí mucho asco... Si me lo llega a hacer alguien, me sentiría indignada. En ese momento sentí asco, miedo”, dijo Bárbara de Regil en vivo.

Contó que otra amiga famosa le reveló que Memo del Bosque hasta le ofreció un departamento... No dio nombres pero ella contó su experiencia:

"(Memo) Me citó en su oficina para hablar de trabajo y de repente se me lanzó a besos, está casado, ni al caso, me saqué de onda cañón, quiero pensar que no fui la primer persona (en vivir la situación)”.

Memo del Bosque miró a los 64 años. (Instagram @memodelbosque)

“Lo había bloqueado pero cuando lo vi en la boda de Alexis Ayala sentí en el estómago algo feo. Este señor asqueroso cómo se atreve a hacerme esto”, recordó.

“Si me dieron ganas de pararme enfrente y decirle: '¿Te acuerdas de mí?’... Pero era una boda, no iba a arruinar el momento de Alexis, y no hice nada. Después dije ‘lo voy a decir para que lo vea’, pero se nos fue al cielo”.

“No sé si me afecto psicológicamente”, dijo Bárbara, pero tuvo algo claro: “Supe que por no seguir el beso no conseguí el trabajo”.