Sandra Echeverría desmiente que fundadora de ‘MetaXchange’ la denunció por extorsión; Nazaret ’N’ está en prisión preventiva

Desde mayo de 2025, Sandra Echeverría sigue en medio del proceso para recuperar el dinero que invirtió en la empresa ‘MetaXchange’, que como a ella, habría defraudado a más de mil personas. En redes sociales, circuló un video de la fundadora de la empresa de inversiones donde aseguraba que denunciaría a la actriz por presunta extorsión.

Sin embargo, en entrevista con “De primera mano”, Sandra Echeverría descartó por completo que exista tal denuncia en su contra.

“Hoy hubo una audiencia donde se hizo la vinculación a proceso. Todo lo que ella dice que nosotros hicimos, obviamente no tuvo evidencia, y tan es así, que se dio la vinculación a proceso”.

Sandra explicó que el video fue grabado antes del arresto, “cuando tenía su amparo y sentía que no iba a suceder nada y obviamente también confunde”.

"(Nazaret N) Está detenida, fue un video que hizo hace tiempo. Ha tratado de denunciar a muchos inversionistas, a mucha gente, entre ellos a mí, pero ninguna de sus denuncias han procedido, porque no tiene con qué demostrar nada”.

Sandra Echeverría dice que su carpeta de denuncia está en trámite Instagram

La actriz compartió: “Te empieza a entrar estrés y ansiedad. Pero la única realidad es que hemos ido avanzado, todos los casos han avanzado, todas las carpetas han tenido prisión preventiva justificada, no ha habido una que no proceda. Las autoridades nos están apoyando”.

“En algún momento se había fugado de un cateo, había estado escondida en coches”, recordó sobre la fundadora de la empresa que habría defraudado bajo una fachada de inversiones, y por la cual enfrenta 120 denuncias, por una cantidad aproximada de 150 millones de pesos.

Además de Nazaret, el 2 de marzo de 2026, personal ministerial obtuvo la vinculación a proceso con medidas cautelares de Mariana “N” por su probable participación en la relación con las personas inversionistas, y de Patrick “N” como posible encargado del manejo de recursos y cuentas, a quien la autoridad judicial impuso prisión preventiva.

¿Qué había dicho Nazaret ‘N’?

En el video, grabado con anterioridad, según lo dicho por Sandra Echeverría, la fundadora de ‘MetaXchange’ calificó el actuar de la actriz y otros, como un intento de extorsión. Añadió que “no cometimos delito alguno”, insistiendo en que el proceso en su contra carece de fundamento legal.

“Las conductas fácticas de formular imputación y, peor todavía, girar órdenes de aprehensión sin aplicar la ley correspondiente se han utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”, declaró en un video Nazaret ’N’.

Fiscalía CDMX detuvo a Nazaret N el pasado 17 de abril

En un boletín, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) detalló que aprehendió a Nazaret “N”, identificada como pieza central de MetaXchange, durante un cateo realizado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en un inmueble ubicado en la colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la investigación, se trata de una operación estructurada que funcionaba al menos desde 2020, mediante la cual se ofrecían inversiones con rendimientos de hasta 15% mensual, respaldadas por contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad.

Este esquema permitió la captación de recursos de múltiples personas bajo la promesa de invertirlos en operaciones financieras. En una primera etapa, algunas víctimas recibieron pagos que generaron confianza; posteriormente, las retribuciones se suspendieron sin que se devolviera el capital.

Los análisis financieros han permitido establecer que los pagos realizados no provenían de actividades económicas reales, sino de dinero aportado por nuevas víctimas, configurando un esquema tipo Ponzi o piramidal. A la fecha, se ha identificado un monto de afectación que supera los 150 millones de pesos, lo que confirma que no se trata de hechos aislados, sino de una operación sostenida y de alto impacto.