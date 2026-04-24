Julissa recuerda el accidente que le provocó problemas de movilidad: “NO PUEDO CAMINAR como antes”

La productora Julissa ofreció una charla donde recordó que fue un accidente doméstico lo que provocó los problemas de movilidad que sufre y que hoy la obligan a usar bastón.

Ante la conversación que sostuvo con ‘Ventaneando’, la intérprete también desmiente encontrarse en una situación de salud límite, como se ha especulado.

Al tiempo abundó sobre la caída que vivió en 2022, mientras se encontraba en la cocina de su casa y por la que tuvo que ser hospitalizada.

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Y si bien, se recuperó satisfactoriamente, luego de someterse a una cirugía, el accidente le dejó secuelas permanentes. “No puedo caminar como antes, desde que me caí aquí en la cocina, tengo que andar con el bastón, pero bueno, ahí la llevo”. explicó.

Esa fue la caída por la que tuvo mayores afectaciones físicas pues, en su momento, la prensa reporto que ya había sufrido algunas caídas previas y, con el incidente de la cocina, su condición física se agravó todavía más.

De hecho, llegó a mudarse con su primogénito, Benny Ibarra, a San Miguel de Allende, sin embargo, rápido tuvo que volver a la ciudad de México para ser hospitalizada.

En ese momento, fue su hermana, Cecilia Fuentes, quien dio a conocer en sus redes sociales una foto de Julissa en una camilla del Hospital Español.

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Hace poco más de un año, diversos medios de comunicación han sugerido que la salud de la intérprete de ‘La favorita del profesor’ atravesaba momentos críticos relacionados con la pérdida de la capacidad de movimiento.

Fue su exesposo, Alejandro Ibarra, quien aclaró que, se encontraba bien y que, él y su actual esposa eran quienes se encargaban de asistirla y acompañarla al doctor, así como ir en la búsqueda de sus medicinas, pues todos viven en una misma casa, junto a otro de los hijos que tiene en común, Alex Ibarra y los hijos de éste.

