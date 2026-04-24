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Lalo España revela de qué cosas se arrepiente cuando fue pareja de Ranferi

El actor está por estrenar “Las heridas del viento”, una profunda reflexión sobre las relaciones humanas

Abril 24, 2026 • 
Alejandro Flores
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Lalo España se presentará en el Teatro Milán

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“Empecé a conocer a mi padre el día de su muerte”, dice David, uno de los dos personajes de la obra de teatro “Las heridas del viento”.

Es un parlamento que ha tocado de manera especial el espíritu de Lalo España, quien interpreta precisamente el padre en este montaje que está por estrenarse en el teatro Milán.
España encarna a Juan, un hombre que llevó una doble vida y mantuvo oculto un romance tórrido, largo y firme con un hombre. David es interpretado por Markin López y Claudio Morales (alternan funciones) y es el hijo de Juan, quien descubre un altero de cartas de amor entre su padre y su amante.
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Lalo España reflexiona sobre sus heridas

Para Lalo España, el texto ha significado una especie de exorcismo respecto a sus propios miedos.

“Me hubiera gustado saber qué pensaría; en su momento todo eso era innombrable, por el contexto de venir de una familia católica”, declaró a El Universal en una entrevista después de un ensayo.

En su sinopsis oficial, “Las heridas del viento” se presenta como una obra que aborda los secretos familiares y la identidad personal.

“Tras la muerte de su padre, David, su hijo, se enfrenta a una parte desconocida de la vida de su padre al encontrar un fajo de cartas de amor de un hombre hacia él; dándose a la tarea de conocer al supuesto amante”.

Lalo España no pude sino recordar su propio tránsito hacia esa liberación que significó aceptar y dejar de esconder su orientación: tuvo una larga relación con Ranferi Aguilar pero no fue hasta que cayó muy enfermo que se sintió con la fuerza y el valor de ya no mantenerlo oculto.
El actor, enfrentado ahora al texto de “Las heridas del viento”, reflexiona sobre sus propias heridas, esas decisiones que siente que pudieron haber sido mejores.

“Me hizo pensar ¿cuánto tiempo perdimos?, ¿cuántos viajes no hicimos?”.

En la entrevista con El Universal revela, por ejemplo, que tenían cierto pudor cada vez que salían de viaje.

“Pedíamos dos camas para que en el hotel no dijeran: ‘Uy, son dos hombres que se aman, qué terror’”.

Lalo España
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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