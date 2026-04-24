Emiliano Aguilar anuncia dueto con Cazzu: “A ver si no me regañan”

Emiliano Aguilar lleva un año en franca guerra contra su papá y sus medios hermanos.

El cantante ha acusado a su padre de bloquearlo en entregas de premios como los Billboard, y a Leonardo y Ángela Aguilar los ha señalado por dejarse manipular y lanzar ataques en su contra.

En ese proceso, ha insistido en alcanzar un sueño: unirse a Cazzu para consumar una especie de venganza musical.

Cazzu es la ex pareja de Nodal, quien la dejó para casarse con Ángela en una historia que sucedió de manera vertiginosa en el lapso de un mes apenas.

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El dueto de Cazzu y Emiliano Aguilar

Nodal ha sido fuertemente criticado por esas acciones y Emiliano se ha sumado a esos señalamientos. De manera natural, el hijo mayor de Pepe Aguilar fue buscando a Cazzu para hacer una colaboración musical.

Después de meses de negociación, Emiliano por fin pudo dar la noticia:

“Les voy a decir algo: se vienen cosas con Cazzu”, dijo el cantante.

La rapera argentina ha sido especialmente precavida en sus declaraciones en contra de Nodal y ha centrado su batalla en el pleito legal por la guarda y custodia de Inti, su hija en común.

También ha lanzado un par de canciones en las que aparentemente alude a las infidelidades de Nodal y su poco compromiso para establecer una pareja.

¿Qué tan avanzado está el dueto de Cazzu y Emiliano Aguilar?

Sin embargo, ella no ha dicho algo sobre la supuesta colaboración con Emiliano.

De hecho, el cantante alcanzó a casi arrepentirse de haber dado la declaración de su colaboración con Cazzu.

“A ver si no me regañan... pero ya estamos en pláticas ¿verdad?”, dijo, al tiempo que volteaba a mirar a uno de sus productores.

“Sí, sí, ya estamos en eso y habrá colaboración”, respondió.