Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Emiliano Aguilar anuncia dueto con Cazzu: “A ver si no me regañan”

El cantante quiere aprovechar el escándalo por la supuesta separación de su ex cuñado Christian Nodal y su media hermana Ángela Aguilar

Abril 24, 2026 • 
Alejandro Flores
emiliano aguilar y cazzu.jpg

¿Es cierto que cantarán juntos?

TokTok e Instagram

Emiliano Aguilar lleva un año en franca guerra contra su papá y sus medios hermanos.

El cantante ha acusado a su padre de bloquearlo en entregas de premios como los Billboard, y a Leonardo y Ángela Aguilar los ha señalado por dejarse manipular y lanzar ataques en su contra.
En ese proceso, ha insistido en alcanzar un sueño: unirse a Cazzu para consumar una especie de venganza musical.
Cazzu es la ex pareja de Nodal, quien la dejó para casarse con Ángela en una historia que sucedió de manera vertiginosa en el lapso de un mes apenas.
TE RECOMENDAMOS: Poncho de Nigris exhibe contrato de Karely Ruiz y la acusa de negociar a escondidas para traicionarlo

El dueto de Cazzu y Emiliano Aguilar

Nodal ha sido fuertemente criticado por esas acciones y Emiliano se ha sumado a esos señalamientos. De manera natural, el hijo mayor de Pepe Aguilar fue buscando a Cazzu para hacer una colaboración musical.
Después de meses de negociación, Emiliano por fin pudo dar la noticia:

“Les voy a decir algo: se vienen cosas con Cazzu”, dijo el cantante.

La rapera argentina ha sido especialmente precavida en sus declaraciones en contra de Nodal y ha centrado su batalla en el pleito legal por la guarda y custodia de Inti, su hija en común.

También ha lanzado un par de canciones en las que aparentemente alude a las infidelidades de Nodal y su poco compromiso para establecer una pareja.

@tkla.restaurant

Anuncia nueva rola en nuestra locación @Emiliano Aguilar Oficial #TKLAExperience #OntarioNights #emilianoaguilar

♬ sonido original - TKLA Grill & Cantina

¿Qué tan avanzado está el dueto de Cazzu y Emiliano Aguilar?

Sin embargo, ella no ha dicho algo sobre la supuesta colaboración con Emiliano.

Tiroteo en Teotihuacán
Teotihuacan-disparos.jpg
Viral
¡Terror en Teotihuacán! Hombre armado DISPARA contra turistas desde la Pirámide de la Luna; hay 2 muertos
El individuo se quitó la vida después de detonar su arma contra los visitantes a la zona arqueológica.
Abril 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Identifican al tirador de las pirámides de Teotihuacán, está vinculado a la MASACRE DE COLUMBINE
Abril 21, 2026
Viral
Se filtra ESCALOFRIANTE VIDEO donde tirador grita a turistas que Teotihuacán “fue construido para sacrificios”
Abril 21, 2026
Viral
Tirador de Teotihuacán planeó el ataque al menos DOS MESES antes; estuvo 13 días en hotel cercano
Abril 22, 2026
Viral
Hermana del tirador de Teotihuacán rompe el silencio y afirma: “No tengo por qué DISCULPARME”
Abril 23, 2026

De hecho, el cantante alcanzó a casi arrepentirse de haber dado la declaración de su colaboración con Cazzu.

“A ver si no me regañan... pero ya estamos en pláticas ¿verdad?”, dijo, al tiempo que volteaba a mirar a uno de sus productores.

“Sí, sí, ya estamos en eso y habrá colaboración”, respondió.

Emiliano Aguilar Cazzu
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mariana levy (1).jpg
Famosos
Aniversario luctuoso de Mariana Levy: esta es la explicación científica de su misteriosa muerte
Abril 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
Jorge-Ortiz-de-Pinedo.jpg
Famosos
Jorge Ortiz de Pinedo se aferra a la esperanza de recibir un trasplante de pulmón para eliminar el EPOC
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La casa de los famosos México.jpg
Famosos
Filtran la lista completa de los posibles HABITANTES de ‘La Casa de Los Famosos México’ para su cuarta temporada
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Botas-Jessica-Segura.jpg
Famosos
¿Jessica Segura entrará a LCDF tras el ‘hate’ que vivió su amiga Mariana Botas y luego de ARREPENTIRSE?
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carolina flores suegra (1).jpg
¿Carolina Flores le tenía miedo a su suegra? Sus últimos mensajes dan pistas sobre su trágica muerte
El caso de la ex reina de belleza ha impactado por la escalofriante sospecha de que su suegra es quien presuntamente le quitó la vida
Abril 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
Tirador-Teotihuacan.jpg
Viral
Turista difunde nuevo video del tirador de Teotihuacán: Así llegó, SE PREPARÓ y luego comenzó a disparar
Impactantes imágenes inéditas surgen de Julio César Jasso arribando a la pirámide previo a echar a andar su plan.
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
reality-agresion-.jpg
Famosos
Reality transmite en vivo agresión contra mujer: Sujeto vi0lento la intentó ahorcar en discusión
Un reality show en Serbia expuso una situación de violencia contra una participante.
Abril 23, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Martha-Figueroa.jpg
Famosos
Martha Figueroa destapa la verdad en la FALLIDA COLABORACIÓN entre Danna, Belinda y Kenia Os
La periodista contó qué hay detrás del proyecto que alistaban las famosas y porque no prosperó.
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez