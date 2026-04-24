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Dagna Mata revela cuánto dinero le deben por el video de Nodal y por qué no se lo quieren pagar

La actriz que aparece en “Un vals” dice que quiere “dar por terminado” el tema de su parecido con Cazzu

Abril 23, 2026 • 
Alejandro Flores
dagna mata nodal.jpg

Dagna reveló conversaciones y escenas inéditas del video

TikTok

El pleito originado por el video “Un vals” se ha vuelto una bola de nieve con problemas.

Lo que al principio parecía solamente un guiño perverso al contratar a una modelo muy parecida a Cazzu para ser la protagonista del video, ha crecido para convertirse en un problema laboral, otro legal y en última instancia, también generó las versiones de una separación entre Nodal y Ángela Aguilar.
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En el caso del pleito laboral, Dagna Mata , la actriz y modelo contratada para “Un vals” acusa a la producción del video de que no le han pagado lo firmado.

“No se me ha cumplido con el pago por mi trabajo y no me pareció justo el daño que me hicieron”, dice Dagna en un video que, asegura, será el último que haga sobre este tema.

¿Cuánto dinero le ofrecieron para que borrara sus videos y dejara de hablar de Nodal?

Cuando explotó el escándalo del enorme parecido entre Dagna y Cazzu (algunos fans piensan que también tiene rasgos de Ángela Aguilar), la compañía productora del video aseguró que la decisión fue exclusivamente de ellos y que Nodal estuvo al margen.
Pero exigieron a Dagna que borrara los videos en los que mostraba su apoyo a Cazzu... y a cambio le ofrecieron dinero.

“Me ofrecieron 300 euros para firmar un contrato de confidencialidad”, revela ahora Dagna, quien también tiene una licenciatura en diseño de moda.

Dagna publicó también fragmentos de lo que serían correos electrónicos y mensajes intercambiados con personas de la producción del video.

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En ellos se evidencia que efectivamente le hicieron un pago que incluye el concepto: “Primer pago”, lo que hace suponer que debería haber un segundo.

@dagnakills

hoy ya le quiero dar fin a esta situación no sin antes agradecer a quien estuvo para apoyarme, a veces la justicia llega con tu paz mental

♬ original sound - dagna mata

¿Cuánto le debe la producción de Nodal a Dagna?

Pero, de acuerdo con lo dicho por Dagna, ahora la compañía sólo reconoce otro pago que está condicionado a que ella firme un contrato de confidencialidad para que ya no hable del tema del video y de Nodal y Cazzu.

“Únicamente quedaría pendiente, en su caso, la cantidad de 612 euros que responda a una bonificación de carácter voluntaria ofrecida por la productora al margen de la retribución debida, y cuyo abono queda expresamente condicionado a la firma de la adenda”, se lee en el fragmento publicado por Dagna en TikTok.

Es decir, que le deben unos 12,500 pesos mexicanos, que solo le pagarán si firma el nuevo contrato de confidencialidad.
Ante este panorama, la diseñadora y actriz responde:

“Hay algo más grande que el dinero, la dignidad. No voy a regalar mi espacio de trabajo que son mis redes sociales, que es la única herramienta que tengo para alzar la voz”.

CHRISTIAN NODAL Cazzu
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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