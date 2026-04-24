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Hollywood

Cher descubre que tiene NIETA SECRETA al pedir la custodia de su hijo: “está gravemente discapacitado”

La artista pidió a las autoridades que le permitan auxiliar a su hijo tras sufrir un deterioro severo en su salud mental tras sus problemas con las drogas.

Abril 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El hijo de Cher ocultó que tiene una hija de 15 años.

Getty Images

En las últimas horas se ha hecho público que la cantante Cher atraviesa por uno de los momentos más delicados en su entorno íntimo y familiar. Y es que la artista planetaria volvió a solicitar ante la justicia la tutela temporal de las finanzas de su hijo Elijah Blue Allman, de 49 años.

La estrella alega un deterioro severo de su salud mental y un agravamiento de sus problemas de adicción.

La solicitud de Cher fue presentada esta semana en el Tribunal Superior de Los Ángeles, esto después de que la misma corte rechazara una petición similar a finales de 2023.

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Cher sostiene que la situación de su hijo “se ha deteriorado significativamente” desde la última vez que acudió a los tribunales.

En su escrito, la intérprete afirmó que su hijo se encuentra “gravemente discapacitado” y presuntamente drogodependiente, una condición que, según la estrella, le impide gestionar adecuadamente sus recursos económicos.

A diferencia de la petición anterior, Cher ha renunciado a ser ella misma quien administre las finanzas de su hijo y pide que tenga un tutor legal independiente para que gestione el fondo que creó su padre, el músico Gregg Allman, fallecido en 2017.

Y es que según la artista, su hijo destina casi por completo el dinero a la compra de drogas.

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La situación de Elijah es crítica y actualmente se encuentra en un hospital psiquiátrico en New Hampshire, mientras enfrenta varios cargos penales. Entre otros, robo con allanamiento de morada, daños a la propiedad, agresión simple, allanamiento de propiedad privada e incumplimiento de la libertad bajo fianza.

Un historial judicial que, según Cher, evidencia la urgencia de intervenir para protegerlo. Elijah ha hablado en el pasado abiertamente sobre sus adicciones.

En entrevistas pasadas, confesó que probó la marihuana y el éxtasis siendo aún un niño, y que más tarde desarrolló una dependencia a la heroína.

Desde 2010, ha pasado por múltiples periodos de rehabilitación, alternando fases de recuperación con recaídas.

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Cher descubre que es abuela

El diario The Sun reveló un sorprendente e inesperado dato en medio del complejo escenario que vive la familia: Cher es abuela de una niña de 15 años, hija de Elijah Blue.

La existencia de la menor, mantenida siempre en la más estricta privacidad, ha salido a la luz en el contexto de la batalla legal. Este hecho subraya aún más la preocupación de Cher por el futuro de su hijo y por el impacto que su deterioro pueda tener en su entorno familiar.

Cher nieta drogas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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