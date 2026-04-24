Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Señalan a Marisela de AMENAZAR DE MU3RTE a la asistente de su esposo: “Te vas a arrepentir”

La denunciante sostiene que la cantante se encontraba al teléfono durante la agresión y que les habría dado indicaciones en tiempo real.

Abril 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Marisela.jpg

La cantante Marisela es señalada por amenazar a la asistente de su esposo.

Getty Images/Instagram

“Te vas a arrepentir de haber nacido. Dice mi jefa”.

Una denuncia en Estados Unidos pone a la cantante Marisela en el centro de un posible proceso penal. Y es que es señalada por presuntas amenazas de muerte contra la asistente de su esposo.

Las acusaciones surgen tras el testimonio de Ángela, quien se desempeña como colaboradora de Shaol ‘Shuki’ Amar, empresario israelí y esposo de la conocida ‘Dama de Hierro’.

Todo habría comenzado cuando dos hombre acudieron a una propiedad vinculada con ’Shuki’ bajo en pretexto de entregar “un regalo”, así lo dio a conocer el comunicador Javier Ceriani.

TE RECOMENDAMOS: "¡Un concierto fatal!": Destrozan a Marisela por su PÉSIMO show en el Auditorio Nacional

La trabajadora relató que, uno de ellos la insultó, fotografías y grabo sin si consentimiento. En ese momento, asegura haber recibido una amenaza directa: “Te vas a arrepentir de haber nacido. Dice mi jefa”, refiriéndose presuntamente a Marisela.

Ángela sostiene que ‘La Dama de Hierro’ se encontraba al teléfono durante la agresión y que les habría dado indicaciones en tiempo real.

Uno de los elementos más delicados de la denuncia es que el esposo de la cantante habría pedido a su colaboradora no presentar una acusación formal para no generar problemas legales o afectar su matrimonio con Marisela.

A pesar de la presión, la mujer decidió exponer públicamente su caso por temor a represalias.

Hasta el momento, Marisela no ha ofrecido ninguna declaración oficial sobre los hechos. En tanto, su silencio mantiene la incertidumbre sobre si la acusación corresponde solo a una pelea interna, una denuncia oficial o el inicio de un proceso penal en California.

Una relación inestable

Medios de comunicación y las redes sociales señalan que la relación entre Marisela y ’Shuki’ ha sido un ir y venir. La pareja se ha caracterizado por tener un vínculo intenso, inestable y marcado por constantes discusiones y reconciliaciónes.

Incluso, fuentes cercanas a la intérprete y su esposo atribuyen parte del ambiente tenso al carácter fuerte de Marisela que, en ocasiones, estaría agravado por su posible consumo de alcohol.

NO TE VAYAS SIN LEER: Mauricio Mancera pide ayuda tras recibir AMENAZAS DE MUERTE: “debes adquirir entierro en piedra”

Según se señala que este contexto habría sido determinando para que el conflicto con Ángela escalara hasta derivar en una posible denuncia penal.

Marisela amenaza de muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
marie claire quien es mejor.jpg
Famosos
A 3 años de su eliminación en LCDF, Marie Claire conducirá un reality en Televisa: “Estoy llorando horrible”
Abril 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar y cazzu.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar anuncia dueto con Cazzu: “A ver si no me regañan”
Abril 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
lalo espana.jpg
Famosos
Lalo España revela de qué cosas se arrepiente cuando fue pareja de Ranferi
Abril 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
dagna mata nodal.jpg
Famosos
Dagna Mata revela cuánto dinero le deben por el video de Nodal y por qué no se lo quieren pagar
Abril 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
Extirpan-seno-equivocado.jpg
Viral
A paciente de cáncer de mama le extirpan el seno EQUIVOCADO: “te pido disculpas”, dijo la doctora
La mujer ingresó a cirugía con la esperanza de erradicar un tumor y sólo la mutilaron.
Abril 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
karely ruiz poncho de nigris.jpg
Famosos
Poncho de Nigris exhibe contrato de Karely Ruiz y la acusa de negociar a escondidas para traicionarlo
Karely boxeó en Ring Royale en marzo y también peleará en Supernova este 26 de abril
Abril 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
sandraecheverria-extorsion-denuncia-.jpg
Famosos
Sandra Echeverría desmiente que fundadora de ‘MetaXchange’ la denunció por extorsión; Nazaret ’N’ está en prisión preventiva
La actriz confirmó que autoridades vincularon a proceso a la fundadora de la compañía que defraudaba con presuntas inversiones de capital.
Abril 23, 2026
 · 
MrPepe Rivero
mariana levy (1).jpg
Famosos
Aniversario luctuoso de Mariana Levy: esta es la explicación científica de su misteriosa muerte
La actriz tuvo una trágica muerte en 2005, durante un asalto en calles de la Ciudad de México
Abril 23, 2026
 · 
Alejandro Flores