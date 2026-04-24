Señalan a Marisela de AMENAZAR DE MU3RTE a la asistente de su esposo: “Te vas a arrepentir”

“Te vas a arrepentir de haber nacido. Dice mi jefa”.

Una denuncia en Estados Unidos pone a la cantante Marisela en el centro de un posible proceso penal. Y es que es señalada por presuntas amenazas de muerte contra la asistente de su esposo.

Las acusaciones surgen tras el testimonio de Ángela, quien se desempeña como colaboradora de Shaol ‘Shuki’ Amar, empresario israelí y esposo de la conocida ‘Dama de Hierro’.

Todo habría comenzado cuando dos hombre acudieron a una propiedad vinculada con ’Shuki’ bajo en pretexto de entregar “un regalo”, así lo dio a conocer el comunicador Javier Ceriani.

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La trabajadora relató que, uno de ellos la insultó, fotografías y grabo sin si consentimiento. En ese momento, asegura haber recibido una amenaza directa: “Te vas a arrepentir de haber nacido. Dice mi jefa”, refiriéndose presuntamente a Marisela.

Ángela sostiene que ‘La Dama de Hierro’ se encontraba al teléfono durante la agresión y que les habría dado indicaciones en tiempo real.

Uno de los elementos más delicados de la denuncia es que el esposo de la cantante habría pedido a su colaboradora no presentar una acusación formal para no generar problemas legales o afectar su matrimonio con Marisela.

A pesar de la presión, la mujer decidió exponer públicamente su caso por temor a represalias.

Hasta el momento, Marisela no ha ofrecido ninguna declaración oficial sobre los hechos. En tanto, su silencio mantiene la incertidumbre sobre si la acusación corresponde solo a una pelea interna, una denuncia oficial o el inicio de un proceso penal en California.

Una relación inestable

Medios de comunicación y las redes sociales señalan que la relación entre Marisela y ’Shuki’ ha sido un ir y venir. La pareja se ha caracterizado por tener un vínculo intenso, inestable y marcado por constantes discusiones y reconciliaciónes.

Incluso, fuentes cercanas a la intérprete y su esposo atribuyen parte del ambiente tenso al carácter fuerte de Marisela que, en ocasiones, estaría agravado por su posible consumo de alcohol.

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Según se señala que este contexto habría sido determinando para que el conflicto con Ángela escalara hasta derivar en una posible denuncia penal.